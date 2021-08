Gli smartphone facenti parte della serie Samsung Galaxy S22 entreranno nella produzione di massa nel mese di novembre di quest'anno.

Samsung, il produttore di smartphone con sede in Corea del Sud, ha recentemente lanciato sul mercato i suoi ultimi dispositivi pieghevoli e si sta ora preparando per lanciare i prodotti della serie Galaxy S di nuova generazione.

Adesso, prima del debutto, alcuni dettagli sulla serie Galaxy S22 continuano a emergere online. Nell'ultimo rumor, è stato riferito che la line-up del 2022 entrerà in produzione di massa nel mese di novembre 2021.

Inoltre, il rapporto aggiunge che gli smartphone della gamma saranno disponibili per l'acquisto da gennaio 2022. Tutti i modelli della serie dovrebbero essere alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 898, che verrà lanciato a dicembre di quest'anno.

Questa prossima linea di telefoni Samsung è anche pubblicizzata per essere la prima gamma di prodotti al mondo ad essere alimentata dal SoC SD898. In tal caso, l'azienda coreana batterà sul tempo il gigante cinese Xiaomi che ha lanciato i primi smartphone con il nuovo SoC di punta della serie Snapdragon nel 2020.

Secondo il rapporto precedente, il Qualcomm Snapdragon 898 sarà prodotto da Samsung e probabilmente offrirà un aumento delle prestazioni di circa il 20%. L'intero ordine è con Samsung mentre TSMC produrrà la variante Plus del suddetto SoC.

In alcune regioni, gli smartphone della serie Galaxy S22 potrebbero essere alimentati dal chip Exynos 2200, che probabilmente integrerà la GPU AMD per prestazioni migliori, ma ciò resta ancora da vedere.

I rapporti indicano che il modello di fascia alta della gamma, il Galaxy S22 Ultra, utilizzerà un sensore principale da 108 megapixel e sarà anche dotato di un teleobiettivo periscopico e di una lente ultra grandangolare. Non di meno, avrà il supporto per la stilo capacitiva, proprio come il predecessore e come il Galaxy Z Fold3 appena lanciato.

