Samsung Galaxy S22+: TOP assoluto con sconto FOLLE su Amazon

Ottima offerta per il top di gamma di casa Samsung del 2022. Parliamo del modello intermedio della line-up S22, ovvero il Galaxy S22+, il dispositivo più equilibrato della gamma. Non è compatto come il basico da 6,1″, ma presenta uno schermo da 6,6″ incredibilmente risoluto, gode di prestazioni foto/video eccellenti e ha un’autonomia davvero niente male. Oggi lo potete portare a casa a soli 999,90€ al posto di 1129,00€ grazie alle promozioni incredibili di Amazon. Si tratta di un risparmio medio pari all’11% sul prezzo di listino.

C’è da dire che le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device, ma c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio interno del portale stesso o mediante la piattaforma operativa Cofidis.

Samsung Galaxy S22+: il modello più equilibrato della serie

In primo luogo segnaliamo che troverete (in omaggio) il caricatore Samsung da 25W, omaggio che non si trova se lo comprate da altri siti e/o portali. Il charger consente di ricaricare il prodotto a velocità eccellenti, così avrete sempre tutta la potenza e l’energia necessaria per affrontare le giornate.

Non dimenticate che il dispositivo gode della funzionalità Nightography, ovvero una feature che consente di fotografare stelle, pianeti e cieli notturni con colori vividi e senza rumore. La fotocamera principale da 50 Megapixel è infatti super performante: cattura più luce, più dettagli senza fastidiosi rifletti e/o artefatti.

La stabilizzazione OIS è stata migliorata tantissimo rispetto a quella presente nel Galaxy S21+. Adesso i movimenti sono veloci, stabili, sia in fase di video che foto. Con l’HDR catturerete sempre tutti i colori dei fotogrammi e le vostre immagini saranno incredibili. Come avrete capito, il dispositivo è un cameraphone davvero fantastico, ma non solo. Gode anche di un pannello Dynamic AMOLED 2X che consente di avere una visibilità estrema anche all’aperto in pieno giorno. Potenza assoluta grazie al SoC Exynos 2200 integrato e performance gaming di alto profilo grazie alla GPU di AMD.

Fate vostro questo Galaxy S22+ a soli 999,90€ al posto di 1129,00€, solo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.