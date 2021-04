A quanto pare, il prossimo Galaxy S22 potrebbe non avere a bordo il sensore ToC: ecco quello che sappiamo.

Galaxy S22 senza ToF

Oltre ai suoi prossimi pieghevoli, Samsung ha iniziato a lavorare anche su altri smartphone di fascia media che dovrebbero essere introdotti nei prossimi mesi. Per il prossimo anno, ovviamente, verrà annunciata anche una nuova serie di Galaxy S che potrebbe includere un Galaxy S22 standard, il Galaxy S22 + e il Galaxy S22 Ultra (quest’ultimo potrebbe essere dotato del supporto S-Pen).

Di questi ultimi terminali già stanno emergendo i primi dettagli, inclusa l’idea che la compagnia non doterà loro della tecnologia ToF, probabilmente perchè non è realmente necessaria.

Tuttavia, la decisione di Samsung di non utilizzare più il ToF significa che l’attività di System LSI ne sarà influenzata: circa 300 milioni di telefoni del colosso sudcoreano – stando così le cose – non potranno competere con Sony che fornisce il sensore ToF ad Apple per i suoi iPad e iPhone.

Nel frattempo ricordiamo che, secondo gli ultimi rumor e stando a quanto dichiara Ice Universe, il Galaxy S22 potrebbe disporre di fotocamere Olympus. Purtroppo, né Samsung né Olympus hanno commentato in alcun modo l’indiscrezione e non siamo in grado di dirvi se le aziende abbiano concordato una collaborazione o stiano solo, e quindi i negoziando. Aggiungiamo anche che non è chiaro quale contributo daranno gli specialisti Olympus, ma sembra che il colosso sudcoreano voglia in tutti i modi mettere fine al predominio di Sony nel mercato dei sensori di immagine per telefoni.

Infine, pare che quest’anno potremmo vedere una configurazione da 200 megapixel su un dispositivi di Samsung: quale sarà?

Samsung

Smartphone