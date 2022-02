Samsung Galaxy S22: svelati i prezzi di lancio (RUMOR)

I prossimi smartphone di punta della serie Galaxy S22 di Samsung sono trapelati in rete numerose volte e adesso mancano pochissimi giorni al debutto ufficiale. A tal proposito, sono emersi i dettagli chiave sui prezzi di lancio.

Samsung Galaxy S22: quanto costeranno?

In una nuova fuga di notizie, sono emersi i dettagli sui prezzi per i prossimi smartphone di punta della serie Samsung Galaxy S22 per il mercato statunitense.

Il nuovo rapporto proveniente da Jon Prosser di Front Page Tech rivela che il Galaxy S22 avrà un prezzo di partenza di $ 799 mentre S22 Plus partirà da $ 999. Secondo quanto riferito, il modello di fascia alta della gamma, S22 Ultra, avrà un prezzo di partenza di $ 1.199 negli Stati Uniti. Ovviamente da noi in Italia ci saranno prezzi differenti.

Questi cartellini appena emersi in rete sono in linea con il prezzo degli smartphone della serie Galaxy S21 dell'anno scorso. Tuttavia, questo report contraddice i precedenti rapporti sul fatto che Samsung avesse in mente di aumentare i prezzi dei flagship in arrivo.

Se questi saranno i costi effettivi, la compagnia sudcoreana avrà fatto una buona mossa così da affrontare al meglio la concorrenza nel mercato degli smartphone premium e competere quindi con artisti del calibro della serie Apple iPhone 13 e della serie Google Pixel 6.

Nel mercato asiatico, Samsung lotterà alla pari con device di punta come lo Xiaomi 12 di punta, il nuovo OnePlus 10 Pro e altri prodotti premium provenienti da marchi come Realme e OPPO, tra gli altri.

Oltre alla perdita di prezzo, sono emersi online anche alcuni dettagli sulla disponibilità dei telefoni. Si dice che dopo i preordini, l'S22 Ultra arriverà sugli scaffali il 25 febbraio mentre l'S22 e l'S22 Plus saranno in vendita un po' più tardi, intorno all'11 marzo.

Per sapere con certezza cosa ha in programma il colosso sudcoreano per la lineup di prossima generazione della serie Galaxy S, dovremo attendere il Galaxy Unpacked, previsto per il 9 febbraio.