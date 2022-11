Samsung Galaxy S22: SUPER top di gamma dal prezzo low-cost

Oggi vogliamo segnalarvi un’incredibile sconto relativo ad uno dei flagship più interessanti del momento. Parliamo del Galaxy S22 5G di Samsung, un modello compatto, potente, che non ha certo bisogno di presentazioni, ma che si può portare a casa con il 31% di sconto immediato grazie alle offerte pazze di Amazon. Non è ancora iniziato il Black Friday, eppure stiamo assistento questi giorni a delle promozioni “fuori di testa”. Bene, questa è una di quelle.

Samsung Galaxy S22: un prezzo SUPER vantaggioso, ancora per poche ore

Il dispositivo può essere vostro con soli 607,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del prodotto. Non di meno, in confezione troverete il caricatore rapido da muro da 22,5W. Acquistarlo da questo sito poi, vi darà innumerevoli vantaggi. Citiamo anche la garanzia di due anni con l’ottima assistenza via chat o via telefono, attiva tutti i giorni (anche nei festivi) dalle sei di mattina a mezzanotte, ma non solo. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis, così che il prezzo del prodotto non gravi troppo sul vostro conto corrente. Infine, riportiamo che, per qualsiasi problematica, si può richiedere il reso gratuito fino al 31 gennaio 2023. Mica male.

Dobbiamo dire che questo è un top di gamma davvero incredibile. È potentissimo, grazie al processore Exynos 2200 di cui dispone, dotato anche di GPU di AMD per avere le massime performance anche sul fronte gaming. Ci sono 8 GB di memoria RAM, quindi sarà sempre fluido anche con tante app aperte, la memoria è da 128 GB così potrete archiaviare moltissime foto, tanti video e installare tutte le app che desiderate.

Non dimenticate che S22 è un cameraphone con tre ottiche fantastiche in grado di soddisfare le esigenze anche dei fotografi più esperti. A soli 607,00€ è da comprare al volo, ma sbrigatevi. Non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon.

