Galaxy S22: i top di gamma di Samsung con un SoC inaspettato

Samsung ha da sempre utilizzato due famiglie di processori per i suoi smartphone in relazione ai paesi di vendita: SoC (System on a Chip) Qualcomm Snapdragon per i dispositivi venduti negli USA (e non solo) e SoC Exynos per quelli commercializzati negli altri paesi, compreso il nostro.

Samsung Galaxy S22 con SoC Snapdragon?

Quest'oggi un inedito rumor svela che il colosso sudcoreano starebbe valutando un cambio di rotta improvviso e radicale: processori Qualcomm Snapdragon su tutti i mercati globali per tutta la serie Samsung Galaxy S22. La notizia proviene da una persona informata dei fatti: un ex dipendente dell'azienda conosciuto come Super Roader che, evidentemente in possesso di informazioni di prima mano, è sicuro che Samsung Galaxy S22 monterà SoC Snapdragon.

Che fine ha fatto quindi il processore Exynos 2200 con GPU AMD e RDNA2 e tecnologia Ray Tracing? Bella domanda: difficile sbilanciarsi in merito, soprattutto considerando la natura della notizia. Trattandosi di un rumor, quindi di qualcosa di incerto, Samsung potrebbe avere deciso di rinunciare al suo processore per questioni legate alla crisi dei semiconduttori, o magari per altre dinamiche che non sono al momento note.

Di certo c'è solo una cosa: se Samsung Galaxy S22 con SoC Snapdragon divenisse realtà, gli utenti italiani potranno contare su un processore (il tanto atteso Qualcomm Snapdragon 898) superiore in prestazioni e consumi rispetto all'attuale Snapdragon 888. Infine, IceUniverse, leaker piuttosto affidabile sui piani di Samsung, ha svelato su Twitter che l'azienda di Seul starebbe ancora valutando l'utilizzo degli Exynos 2200 per alcuni paesi; le notizie sono quindi ancora piuttosto contrastanti, ma riteniamo che ne sapremo qualcosa di più nel corso delle prossime settimane.