Samsung Galaxy S22 shock su eBay a rate tasso zero senza busta paga

Un’altra incredibile tentazione su eBay per chi ama i dispositivi Samsung. Curati nei minimi dettagli e con un ecosistema invidiabile, sono annoverati ormai tra i migliori smartphone Android in commercio. Si tratta di vere e opere d’arte di tecnologia.

Infatti, oggi acquisti il nuovissimo Samsung Galaxy S22 a soli 769,90 euro, invece di 879 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari a 115 euro! Un’offerta decisamente shock per chi stava aspettando il momento giusto per aggiudicarsi questo incredibile modello.

La versione qui proposta, a questo prezzo vantaggioso, è quella da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Inoltre, su eBay è possibile pagare questo articolo in tre comode rate a interessi zero. Come? Semplicemente selezionando l’opzione di pagamento PayPal che non richiede garanzie o busta paga per attivare il mini finanziamento.

In questo modo sarà possibile pagare questo smartphone Android un po’ alla volta, avendo la certezza di avere fra le mani uno splendido Samsung con tutte le caratteristiche invidiabili che solo lui può offrire.

Samsung Galaxy S22: offerta spaziale a tasso zero

Anche su eBay puoi acquistare in comode rate a tasso zero. Basta concludere l’ordine selezionando come modalità di pagamento PayPal. L’importo totale potrà poi essere dilazionato tramite il servizio diretto PayPal in tre rate senza dover fornire busta paga o garanzie. Un’ottima notizia per chi vuole approfittare dell’offerta Samsung Galaxy S22!

Questo nuovo modello è completamente rinnovato. La sua forma esprime tutta la tua creatività. Oltre a rendere lo smartphone molto elegante e raffinato, è anche di utilità funzionale. Infatti, le cornici sottili offrono un display ancora più ampio ed equilibrato.

Le fotografie saranno sempre perfette, anche di notte. Avrai un kit professionale sempre a portata di mano. La tripla fotocamera posteriore offre un obiettivo da 50MP con grandangolare e un sensore che illumina la notte, un obiettivo da 12MP ultragrandangolare e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x.

Scegli velocità e potenza con il nuovo Samsung Galaxy S22. Mettilo nel carrello a soli 769,90 euro, invece di 879 euro, approfittando di questa incredibile offerta di eBay.