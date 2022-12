Samsung Galaxy S22: quanto ha venduto la serie?

Sembra che la serie Galaxy S22 di Samsung stia faticando a trovare posto nel mercato rispetto alla line-up Pro di iPhone 14. Di fatti, la gamma di smartphone di punta dell’OEM sudcoreano pare che non riesca a colmare il divario con i melafonini di ultima generazione.

Di fatto, le spedizioni di S22, S22+ e S22 Ultra non sono mai decollate sul serio per una serie di fatto; questo è quanto emerge da un recente studio, anche se ammettiamo che i dispositivi sono eccellenti e spesso, in offerta, sono risultati essere dei veri Best Buy. Il modello Ultra poi, è semplicemente meraviglioso, unico nel suo genere.

Samsung Galaxy S22 sfida iPhone 14 Pro?

Ad ogni modo, secondo le stime di ricerca, pare che uno dei motivi legati al rallentamento delle vendite sia da correlare all’aumento delle spedizioni dei modelli di fascia media della serie Galaxy A. In più, Apple ha ulteriormente ampliato il divario con la serie iPhone 14 Pro aumentando a dismisura il prezzo medio di vendita del prodotto e fra le due compagnie.

A riportare questi dati ci ha pensato la nota società Counterpoint Research; secondo lo studio, l’ASP (prezzo medio di vendita) di Samsung è aumentato solo del 2%, mentre quello di Apple del 7%. Dovrebbe essere un bene per i consumatori, ma in realtà ha influito negativamente sulle vendite di Samsung. Inoltre la società ha spopolato nel settore della fascia media del mercato e nel mondo dei foldable, dove detiene lo scettro assoluto. In alcune regioni dell’Europa, del Sud-Est asiatico e in Sud America, i modelli Galaxy A la fanno da padrone.

Al contrario, gli iPhone sono sempre presenti nelle Top 10 d tutti i paesi. Bisogna ammettere poi che i pieghevoli di Samsung hanno un’influenza più limitata fuori dalla Corea e dalla Cina, dove stanno affrontando l’ondata di gadget rivali di OPPO, Huawei, Honor, Vivo e non solo. Secondo alcuni analisti, Samsung dovrebbe rivedere il suo posizionamento al fine di competere meglio con Apple nel mercato della telefonia mobile.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy S22+ si trova in super sconto su Amazon a 798,90€.

