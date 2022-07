Samsung Galaxy S22, prezzo BOMBA per il top di gamma (con caricatore)

Samsung Galaxy S22 è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone Android di fascia alta di quest’anno, e l’offerta Amazon di oggi lo rende ancora più interessante in quanto ti permette di riceverlo a casa in appena 1 giorno con il caricatore rapido da 25W incluso.

Infatti, se clicchi questo link di Amazon, il flagship del colosso sudcoreano è pronto a soddisfare tutte le tue personali necessità evitandoti anche la spesa aggiuntiva del caricatore rapido. Samsung, proprio come gli altri big del settore, non include più il caricatore in confezione per motivazioni legate all’impatto ambientale.

Samsung Galaxy S22 con caricatore crolla di prezzo su Amazon: cosa stai aspettando?

Il device del colosso sudcoreano ha tutto ciò di cui hai bisogno in un top di gamma: monta un bellissimo display Super AMOLED da 6.1 pollici ad altissima risoluzione con sensore di sblocco integrato, è realizzato con materiali di altissimo livello per offrirti un look & feel sempre eccellente e integra una batteria super ottimizzata che ti permette di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza temere di restare senza autonomia proprio sul più bello.

Samsung Galaxy S22, inoltre, monta una fotocamera tripla con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica: puoi scattare tutte le foto che vuoi, anche di notte e al chiuso, senza temere di perdere gli attimi più importanti di una festa o di un panorama che vuoi conservare per sempre.

Non perdere questa incredibile occasione e metti subito nel carrello il bellissimo top di gamma di Samsung fintanto che puoi acquistarlo con il caricatore rapido da 25W incluso. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.