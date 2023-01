Samsung Galaxy S22 Plus: Best Buy scontato di oltre 230€ su Amazon

Il Samsung Galaxy S22 Plus è uno degli smartphone di punta più interessanti dell’ultimo anno. Ora però, grazie allo sconto di oltre 230€ presente su Amazon, diventa un Best Buy a tutti gli effetti. Da 1079,00€ infatti, lo si può portare a casa con 849,00€. Il risparmio è davvero elevato. Acquistandolo da questo sito però si avrà accesso ad una serie di vantaggi non da poco. Come non segnalare la consegna celere e gratuita senza spendere un singolo centesimo in più, ma ancora.

La garanzia è di due anni e c’è la possibilità di restituire gratuitamente il prodotto entro un mese dall’acquisto. Si potrà usufruire dell’assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Inoltre, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. In confezione troverete il pratico caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica rapida, un Plus non da poco in questo periodo in cui i produttori rendono le scatole dei telefoni sempre più scarne di gadget.

Samsung Galaxy S22 Plus: top di gamma senza compromessi

Samsung Galaxy S22+ è un potente device con schermo da 6,6 pollici AMOLED con refresh rate da 120 Hz, selfiecam incastonata in un foro e cornici contenute. La luminosità assicura una visione chiara anche in pieno giorno. Oltre alla potenza sprigionata dal processore Exynos 2200 con GPU di AMD, il gadget presenta 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna.

È un cameraphone di punta, con funzioni speciali pensate per gli amanti della fotografia: come non citare la Nightography che serve per illuminare la notte con scatti sempre risoluti, nitidi e frizzanti, senza riflessi o abbagli (e il merito è anche del Super Clear Glass presente sulle lenti). L’OIS è stato migliorato del 58% e anche i video sono eccezionali: possono essere girati con risoluzioni pazzesche e sono perfetti per la condivisione sui social.

Insomma, a 849,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.