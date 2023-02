Samsung Galaxy S22: mai visto un prezzo così basso

Samsung oggi presenterà al mondo la nuova famiglia dei suoi smartphone Premium Galaxy S23. Questo sai cosa significa? Che la serie attuale di questi top di gamma è in super promozione su Amazon; come lo sconto del 38% sul Samsung Galaxy S22, un flagship dalle altre prestazioni, ma che oggi lo potete acquistare a soli 604,99 euro. Uno sconto imperdibile di oltre 300 euro, per uno dei device più richiesti sul mercato. Inoltre, se non hai la possibilità di acquistarlo pagandolo in un’unica soluzione, non ti preoccupare; grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi comprare pagandolo in comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy S22: a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Con un design elegante e moderno, il Samsung Galaxy S22 offre prestazioni straordinarie grazie al suo potente processore e alla grande quantità di memoria RAM. La fotocamera posteriore principale da 64 megapixel è in grado di catturare immagini dettagliate e nitide in qualsiasi condizione di luce. Mentre la fotocamera frontale da 40 megapixel, garantisce selfie perfetti che ti invidieranno tutti a lavoro o all’università.

Il display AMOLED da 6,2 pollici del Samsung Galaxy S22 offre un’esperienza visiva superba, con colori vivaci e neri profondi. Questo pannello è perfetto per riprodurre i tuoi contenuti audiovisivi preferiti, come film e serie TV. Inoltre, con il supporto 5G, l’utilizzo di internet sarà veloce e affidabile in ogni situazione, indipendentemente dalla tua posizione.

La batteria da 4.000 mAh del Samsung Galaxy S22 garantisce un’autonomia di lunga durata, consentendoti di utilizzare questo device per tutto il giorno senza doverti preoccupare di doverlo ricaricare spesso.

In conclusione, Samsung Galaxy S22 è uno smartphone eccezionale che offre prestazioni di altissimo livello, oggi ad un prezzo ridicolo di soli 604,99 euro. Approfitta subito di questa promozione su Amazon, sono rimaste poche scorte a disposizione.

