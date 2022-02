Samsung Galaxy S22, il TORNADO: crolla il prezzo di S21 FE (-190€)

Samsung Galaxy S22 è stato appena annunciato ed è disponibile in preordine. Proprio il suo arrivo, ha portato un immediato crollo di prezzo sul neonato Galaxy S21 FE 5G, che adesso prendi su Amazon risparmiando ben 190€: lo porti a casa a 579€ invece di 769€. Promozione super limitata, spedizioni rapide e gratis.

In più, ottieni 50€ di sconto sull'acquisto di Galaxy Buds Pro, Buds2, Watch4 BT, Watch4 Classic BT.

Samsung Galaxy S22: ed è subito crollo di S21 FE 5G

Uno smartphone che non si può far altro che definire un top di gamma compatto, realizzato su taglia e misura dei gusti degli utenti. Del resto, si tratta di una Fan Edition!

Il processore, suo cuore pulsante, è il potente Qualcomm Snapdragon 888, supportato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Eccellente l'autonomia energetica, garantita da una super batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Sul posteriore, il comparto fotografico non teme rivali. Sul posteriore, 3 sensori, Al principale, da 12MP, ne è affiancato uno per lo zoom ottico e uno per gli scatti con grandangolo. Sul frontale poi, una super selfie camera da 32MP.

Per finire, ciliegina sulla torta, il display. Si tratta di un ottimo pannello AMOLED 2X da 6,4″ con FHD+ e refresh rate da ben 120Hz. Insomma, un dispositivo al quale manca niente e che si presta a essere il perfetto alleato anche per le operazioni più complesse.

A questo prezzo, Samsung Galaxy S21 FE 5G è un ottimo affare. Approfittare del crollo dovuto all'arrivo dei (ben più costosi) Galaxy S22 è perfetto: completa l'ordine adesso per accaparrartelo a 569€ invece di 779€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Promo a tempo limitato.