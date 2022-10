Samsung Galaxy S22: il top di gamma compatto è in SUPER OFFERTA oggi

Per abbinare prestazioni al top, sotto tutti i punti di vista, e dimensioni compatte la scelta giusta è affidarsi all’ottimo Samsung Galaxy S22. Il modello di dimensioni più contenute della famiglia Galaxy S22 non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori potendo offrire un prezzo più basso ma prestazioni ugualmente al top del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 ad un prezzo scontato di 649 euro invece che 879 euro. Si tratta di uno sconto del 26% rispetto al listino della variante da 128 GB dello smartphone.

In più, ci sono due promozioni aggiuntive. Il Samsung Galaxy S22 è acquistabile anche in 12 rate mensili con Amazon (al prezzo di 54 euro al mese per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamento). Chi acquista un nuovo Galaxy S22, inoltre, riceverà 6 mesi di DAZN gratis semplicemente registrando lo smartphone in Samsung Members.

Samsung Galaxy S22: il top di gamma da comprare in questo momento

Il Samsung Galaxy S22 è la scelta giusta per abbinare prestazioni al top e dimensioni contenute. Lo smartphone può contare su di un display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Exynos 2200 a 4 nm, garanzia di ottime performance sotto tutti i punti di vista.

Il chip è supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel supportato da un teleobiettivo da 10 Megapixel e da un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel.

Attualmente, il Samsung Galaxy S22 è disponibile in offerta al prezzo scontato di 649 euro invece che 879 euro. Lo smartphone può essere acquistato anche in 12 rate mensili da 54 euro (per gli account abilitati ai pagamenti rateali su Amazon) e consente di ottenere 6 mesi di DAZN gratis semplicemente completando la registrazione su Samsung Members.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.