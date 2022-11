Samsung Galaxy S22: il top di gamma compatto diventa BEST BUY per il Black Friday

Il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per passare ad un top di gamma con una spesa contenuta e l’offerta proposta dallo store per il Samsung Galaxy S22 garantisce un risparmio davvero considerevole rispetto ai prezzi normalmente praticati per il flagship compatto di Samsung.

Attualmente, infatti, Amazon propone il Samsung Galaxy S22 al prezzo scontato di 661 euro invece di 879 euro per quanto riguarda la variante da 128 GB. C’è poi una super offerta per la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 679 euro invece di 929 euro.

Per entrambe le varianti del Samsung Galaxy S22, inoltre, c’è la possibilità di acquisto a rate in 12 mesi, senza interessi e senza la necessità di attivare alcun finanziamento (è necessario solo che il proprio account Amazon possa accedere a questo tipo di pagamenti). Acquistato S22, inoltre, si riceve anche un voucher da 30 euro per le Buds 2 Pro.

Samsung Galaxy S22: il top di gamma compatto è al giusto prezzo per il Black Friday di Amazon

Il Samsung Galaxy S22 è un concentrato di potenza in un corpo davvero compatto. Lo smartphone, infatti, presenta un display AMOLED da appena 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è l’Exynos 2200 supportato da 8 GB di memorai RAM. Il comparto fotografico integra quattro camere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con One UI 5.0.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 al prezzo di 661 euro nella variante da 128 GB e al prezzo di 679 euro in quella da 256 GB. Entrambe le versioni sono proposte da Amazon anche a rate con acquisto in 12 rate mensili senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.