Samsung Galaxy S22: il prezzo CROLLA vertiginosamente su Amazon (-230€)

Interessantissimo sconto quello che abbiamo osservato oggi su Amazon relativo al flagship entry level di casa Samsung. Stiamo parlando dell’ottimo Galaxy S22, il modello da 6,1 pollici che ha conquistato il cuore dell’utenza grazie alle sue performance strepitose sprigionate da un processore Exynos 2200 coadiuvato da scheda grafica di AMD, il tutto in un prodotto compatto che sta bene in tasca e non da l’effetto “padellone”.

Il prezzo di questo gioiellino scende drasticamente oggi: da 879,00€ si passa a soli 649,90€ con spese di spedizione incluse nel costo del device. Sappiate che questa offerta si applica a tutte le colorazioni presenti in listino e in più, in omaggio troverete anche il caricatore rapido da muro da 22,5W.

Samsung Galaxy S22: impossibile non prenderlo a questo prezzo

Inutile dirvelo: S22 standard è un gioiello, grazie al suo comparto fotografico di alto profilo, alle prestazioni gaming prodotte dal chip di bordo, con un pannello risoluto e nitidissimo.

Prenderlo da Amazon poi, è un vantaggio su tutti i fronti: ci sono le spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device, c’è la possibilità di effettuare il reso per qualsiasi problema entro il 31 gennaio 2023, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e in più, ci sono due anni di garanzia. Cosa volete di più?

Come detto, lo smartphone è un cameraphone dotato di features all’avanguardia come la Nightography che permette di fotografare il cielo stellato, la luna e non solo. Anteriormente la selfiecam garantisce foto e videocall in alta risoluzione e ci sono tre ottiche sul posteriore per donare massima libertà creativa agli utenti.

Samsung Galaxy S22 è un gioiello, ma siate veloci. A 649,90€ con spedizione gratuita crediamo che andrà a ruba; solitamente a queste cifre non dura molto, anche se ammettiamo di non aver mai visto uno sconto così elevato per questo smartphone. Ben 230€ in meno sul prezzo di listino. Correte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.