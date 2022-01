Samsung Galaxy S22: il nuovo materiale promozionale è online

Un nuovo video promozionale e diverse nuove immagini di marketing relative al Samsung Galaxy S22 sono appena trapelate online. Di fatto, ricordiamo che le offerte di punta del colosso sudcoreano per il 2022 dovrebbero essere svelate il prossimo 9 febbraio.

Samsung Galaxy S22: cosa è emerso?

Tuttavia, questo non ha fermato una serie di fughe di notizie relative ai flagship della gamma S22. L'ultima indiscrezione emersa in rete è un video promozionale per il dispositivo insieme ad alcune immagini di marketing dei terminali. Le nuove fughe di notizie poi, indicano che potrebbe non esserci alcun rallentamento nella preparazione al lancio della gamma di telefoni in questione.

Non di meno, un informatore sudcoreano ha twittato il video promozionale e le immagini di marketing dei nuovi Galaxy S22 mostrando che tre modelli debutteranno all'interno della prossima line-up: ovviamente stiamo parlando di S22 vanilla, di S22 Plus e di S22 Ultra, il device più esclusivo della serie. La famiglia di prodotti avrà il SoC Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 a seconda del mercato di riferimento.

Il Galaxy S22 avrà un display da 6,1 pollici, mentre S22 Plus sfoggerà uno schermo da 6,6 pollici. Al contrario, l'S22 Ultra sarà dotato di un pannello da 6,8 pollici. Non ci sono nuovi dettagli dalla fuga di notizie, tuttavia, poiché molto è stato detto sulla serie di terminali premium in questione. Non di meno, sono state rivelate le informazioni chiave in merito alla configurazione della fotocamera, al display, alla batteria, al processore e alle configurazioni disponibili.

Una fuga di notizie precedente aveva indicato che i preordini partiranno il 14 febbraio, mentre le vendite inizieranno il 25 febbraio. Restate connessi perché emergeranno nuove informazioni prima della data di debutto.