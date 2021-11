Samsung Galaxy S22: il design svelato da un ex dipendente?

Nuovi dettagli relativi al design del futuro Samsung Galaxy S22 sono appena stati trapelati da un ex dipendente dell'azienda. Ecco cosa ha detto.

Samsung Galaxy S22: sarà davvero così?

La perdita di importanti segreti commerciali e il rilascio non autorizzato di questi segreti al pubblico è una pratica difficile da dimenticare. Alcune delle principali aziende tecnologiche come Samsung e Apple non sono esenti da questo problema, anche se i dirigenti attuano una serie di misure di sicurezza per proteggere i propri prodotti in fase di creazione.

L'ultima notizia è che un ex dipendente Samsung ha rilasciato informazioni in merito al design degli smartphone Galaxy S22 e S22 Plus inediti. Questo arriva sulla scia del precedente leak del più costoso Galaxy S22 Ultra.

In un rapporto pubblicato da un ex dipendente Samsung nominato “Super Roader” su YouTube, scopriamo che l'S22 e l'S22 Plus presenteranno alcune differenze di design chiave rispetto al Galaxy S22 Ultra. Secondo l'uomo e secondo i rendering dell'artista digitale Snoreyn, i due flagship di Samsung del 2022 avranno un design del modulo fotografico diverso da quello del modello Ultra.

Ci sono anche indicazioni che gli schermi dei nuovi modelli saranno leggermente più corti ma più larghi rispetto ai loro predecessori, cioè il Galaxy S21 e S21 Plus. Sia l'S22 che l'S22 Plus manterranno un display Full HD e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Se le indiscrezioni si riveleranno veritiere, l'S22 e l'S22 Plus sfoggeranno pannelli più piatti rispetto alle vecchie generazioni, anche se verrà mantenuta la leggera curva ai bordi. I display saranno anche più luminosi rispetto all'S20 e all'S21. Questi dettagli aggiungono ulteriore enfasi alle aspettative e alle proiezioni per il rilascio ufficiale di questi gadget all'inizio del prossimo anno. Restate in attesa: nuovi dettagli emergeranno a breve.