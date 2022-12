Samsung Galaxy S22: il BELLISSIMO top di gamma si SVENDE (-26% eBay)

Ha da sempre avuto il pallino per gli smartphone Samsung ma non hai mai trovato la giusta offerta per acquistarne uno in sconto? Nessun problema: questa offerta di eBay ti permette di acquistare il bellissimo e potentissimo Samsung Galaxy S22 al prezzo più economico di tutto il web.

Infatti, ad appena 589€ con uno sconto del 26%, il device del colosso sudcoreano può essere tuo in pochissimi giorni con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Sconto devastante su eBay per l’ottimo Samsung Galaxy S22

Il device del colosso hi-tech non ha quasi bisogno di presentazioni: si tratta di uno dei migliori smartphone Android di fascia alta di questi ultimi mesi, soprattutto dal punto di vista del design. Samsung, infatti, si è superata ancora una volta con una impeccabile selezione di materiali di alto livello che conferiscono al device un look & feel premium.

Frontalmente il display Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici è una gioia per gli occhi con la sua eccellente qualità di colori e luminosità, mentre sotto il cofano un ottimo processore octa core 5G ti assicura sempre estrema reattività di Android e apertura istantanea di tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Come ogni device Samsung di fascia alta che si rispetti, anche il Galaxy S22 monta un comparto fotografico da urlo. Sul retro, infatti, trovano posto tre lenti di cui la principale da 50 MP per scatti sempre eccellenti e video a qualità cinematografica per rivivere i tuoi momenti più cari al massimo della risoluzione.

Ecco, questa di oggi rappresenta l’offerta di eBay che non puoi assolutamente farti scappare se vuoi acquistare l’ottimo Samsung Galaxy S22 al prezzo più economico di tutto il web.

