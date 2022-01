Samsung Galaxy S22: i device saranno RESISTENTISSIMI

Secondo quanto riferito, la serie Galaxy S22 presenterà il vetro “Gorilla Glass Victus +”; questo è quanto ha affermato online un leaker.

Samsung Galaxy S22: protetti da Gorilla Glass Victus

Di recente, ci sono state molte fughe di notizie relative alla prossima serie Galaxy S22 e il rispettabile leaker Ice Universe è stato responsabile di gran parte delle informazioni che abbiamo avuto finora sui tre telefoni premium di Samsung. Il mese scorso, abbiamo suggerito che tutti e tre i modelli potrebbero presentare il retro in vetro. Ora, il leaker ha qualcosa da aggiungere. Secondo quanto riferito, S22, S22+ e Ultra avranno delle back cover protette da “Gorilla Glass Victus +“.

In questo momento, Corning ha rilasciato il potente Gorilla Glass Victus che ha portato più robustezza e durata al Galaxy S21 Ultra (l'anno scorso, come molti di voi sanno, il Galaxy S21 e S21+ non avevano il retro in vetro, ma in un materiale plastico molto simile al tatto).

Tuttavia, il Corning Gorilla Glass Victus potrebbe essere un nuovo prodotto di ultima generazione.

S22/S22+/S22 Ultra

ALL

Gorilla glass victus + — Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2022

Ad oggi non c'è nulla di ufficiale, nemmeno la data di lancio dei tre device (che si dice sia all'inizio del prossimo mese). Finora, quasi tutto sui telefoni in arrivo è stato trapelato da informatori e leaker e il quadro sta diventando sempre più dettagliato anche prima che la compagnia sveli i modelli durante l'evento Galaxy S22 Unpacked.

Ricapitoliamo quello che sappiamo finora: la serie sarà alimentata dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (e probabilmente nella maggior parte dei mercati questa volta, secondo gli ultimi rapporti); ergo, i i tre telefoni si preannunciano essere un po' più costoso rispetto ai loro predecessori e, naturalmente, tutti e tre avranno specifiche della fotocamera di prim'ordine.

Come ormai tutti sappiamo, il Galaxy S22 Ultra dovrebbe essere dotato di uno slot S Pen dedicato. Il telefono dovrebbe vantare un display da 6,8 pollici con la frequenza di aggiornamento di 120 Hz ora standard. Sul retro, dovrebbe essere dotato di un sistema a quattro lenti con un sensore principale da 108 MP. Secondo quanto riferito, sarà un sensore ISOCELL HM3 migliorato.

A complemento del sensore principale ci sarà una camera ultra grandangolare da 12 MP, un modulo zoom periscopio 10x da 10 MP e un teleobiettivo 3x da 10 MP.

I tre flagship (secondo le indiscrezioni più recenti) saranno annunciati l'8 febbraio, molto probabilmente.