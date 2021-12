Samsung Galaxy S22 svelato da una foto dal vivo: cosa ne pensate?

Samsung Galaxy S22 si mostra in una foto dal vivo, confermando una volta per tutte i numerosi rumor, leak e indiscrezioni varie che sottolineavano quanto questa versione, così come il modello Samsung Galaxy S22+, sia a tutti gli effetti quasi indistinguibile dal modello Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S22 si mostra in una foto dal vivo

La foto dell'atteso smartphone di fascia alta di Samsung è stata pubblicata in queste ore su Weibo e, come si può osservare dall'immagine sottostante, ricalca in maniera piuttosto precisa il retro del modello Galaxy S21. Il modulo fotografico a semaforo è nuovamente posizionato nell'angolo in alto a sinistra con un'isola che si fonde con il frame laterale del device; questa scelta stilistica è stata presentata per la prima volta con Samsung Galaxy S21 ed è stata ben accolta dal pubblico.

L'unica differenza sostanziale tra Samsung Galaxy S22 e l'attuale generazione è sul tipo di lavorazione del pannello posteriore: in questo caso possiamo notare un effetto glossy rispetto al pannello opaco presente invece sulla gamma Galaxy S21. Le informazioni circa il leak sono ancora piuttosto scarse – per alcuni il device immortalato in questa foto potrebbe rappresentare il classico dummy realizzato da varie aziende specializzate -, ma dovrebbe trattarsi della versione definitiva che verrà annunciata durante il mese di febbraio 2022.