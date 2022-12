Samsung Galaxy S22 FE esiste e sta arrivando

In queste ore abbiamo appreso dell’esistenza del nuovo flagship killer di Samsung; il Galaxy S22 FE di fatto, sembra esistere sul serio, stando a quanto si osserva dalle ultime indiscrezioni.

Diversi rumors finora affermavano solo e soltanto una cosa: il Galaxy S22 Fan Edition era stato cancellato dai piani della compagnia. Da una nuova fuga di notizie però scopriamo che il dispositivo esiste e che è prossimo al rilascio internazionale. Non di meno, il gadget pare che disponga di un processore di casa MediaTek al momento sconosciuto. Andiamo con ordine.

Samsung Galaxy S22 FE: tutto quello che c’è da sapere

In primo luogo, da un tweet pubblicato da un noto insider della rete scopriamo che Galaxy S22 FE arriverà insieme ai nuovi auricolari Galaxy Buds 2. Ora però, un altro leakster, Dohyun Kim, ha confermato il debutto delle cuffiette TWS ma ha suggerito che in realtà il telefono di punta potrebbe sì esistere ma non dovrebbe giungere in commercio. I rumors in merito son tutti molto confusionari fra loro ed è difficile capire quale sia la verità.

Dalle ultime indiscrezioni sappiamo che il Galaxy Unpacked di Samsung si svolgerà dal vivo il prossimo 1° febbraio; all’interno dello show conosceremo la line-up Galaxy S23 ma nuovi tipster suggeriscono che l’azienda svelerà altri prodotti interessanti come il Galaxy S22 FE o il Galaxy Tab S8 FE. Altresì, questi due terminali potrebbero venir annunciati in sordina con un comunicato stampa nelle settimane successive al grande evento.

There won’t be an FE model for S23 tho — Dohyun Kim (@dohyun854) December 24, 2022

Secondo il nuovo informatore infatti, il Galaxy S22 FE dovrebbe prendere il posto del Galaxy A74 che si dice essere stato cancellato. La compagnia sta lavorando ai nuovi midrange della serie A ha sembra che la divisione A7X sia stata tolta dal mercato.

Ad ogni modo, il Fan Edition, se arriverà sul mercato, sarà un flagship killer con chip Exynos 2300 o Dimensity (sconosciuto il modello del chip di MediaTek), main camera Samsung ISOCELL HM6 da 108 Megapixel e prezzo di lancio di circa 650/700€.

