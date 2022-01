Samsung Galaxy S22: ecco il nuovo caricatore da auto

Il prossimo caricabatterie per auto di Samsung è appena emerso online; sappiamo che sarà in grado di supportare la ricarica rapida sia da 25 W che da 15 W e sembra essere realizzato (quasi) specificatamente per i nuovi Galaxy S22.

Cosa sappiamo del nuovo caricabatterie per auto di Samsung?

Quando siete in difficoltà e non avete un power bank con te, un caricabatteria per auto è la seconda soluzione per ricaricare il telefono e farlo funzionare.

In concomitanza con l'evento di lancio della serie Galaxy S22, il famoso leakster Roland Quandt di Winfuture, rivela che Samsung lancerà un nuovo caricabatterie per auto, avente nome del modello EP-L4020, insieme alla gamma di punta.

Nel post su Twitter, Roland Quandt ha condiv iso 2 foto del design del nuovo caricabatteria da auto Samsung EP-L4020. Dalla selezione delle porte, notiamo una USB C che supporta la ricarica super veloce di Samsung da 25 W e una porta USB A che supporta la ricarica rapida di Samsung da 15 W.

New Samsung Car Charger EP-L4020 launching alongside S22 series. 1x max 15W, 1x max 25W. pic.twitter.com/cR6cdjTwLe — Roland Quandt (@rquandt) January 7, 2022

Per quanto riguarda le opzioni di colore, Roland Quandt ha condiviso solo l'opzione nera, quindi possiamo solo confermare che il caricabatterie per auto sarà venduto solo in nero. Anche altri dettagli non sono menzionati nel tweet, quindi gli utenti dovranno attendere l'evento per saperne di più.

Parlando della serie Samsung Galaxy S22, la gamma di punta sarà annunciata presto a febbraio, come rivelato da diversi addetti ai lavori e, a livello globale, dovrebbe essere spedita con l'Exynos 2200 che l'azienda di svelare nel corso dell'evento.

Giusto per “remind me”, questo è il successore dell'Exynos 2100 SOC dell'anno scorso che ha alimentato i flagship Samsung S21, S21 Plus e S21 Ultra lo scorso anno. Quest'anno, Samsung lavorato insieme a AMD per sviluppare una GPU RDNA2 in grado di raggiungere prestazioni grafiche leader del settore.

Sarà un chipset octa-core con un core CPU Cortex-X2, tre core CPU Cortex-A710 e quattro core CPU Cortex-A510. Si prevede inoltre che disponga anche di un modem 5G migliorato, una migliore elaborazione del segnale delle immagini e di un'elaborazione AI migliorata rispetto allo scorso anno.