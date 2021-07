A gennaio, Samsung ha presentato il Galaxy S21, l'S21+ e l'S21 Ultra. Si ipotizza che la line-up S22 sarà svelata all'inizio del prossimo anno. Una nuova indiscrezione ha rivelato i numeri di modello della serie di device in arrivo.

Samsung Galaxy S22: cosa sappiamo finora?

Secondo Sammobile, i nomi provvisori dei futuri flagship sono:

Galaxy S22;

Galaxy S22+;

Galaxy S22 Ultra.

È probabile che questi dispositivi riportino numeri di modello come SM-S901x, SM-906x e SM-S908x.

Giusto come “remind me”, la serie gamma del 2021 aveva numeri di modello SM-G991x, SM-G996x e SM-G998x. L'azienda sudcoreana utilizza la dicitura “SM-G900x” per la sua serie di telefoni di punta fin dal 2014.

Come si può osservare, adesso la compagnia ha apparentemente deciso di utilizzare la lettera “S” invece della “G” per i numeri di modello dei nuovi device in arrivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, è stato riferito il mese scorso che il Galaxy S22 potrebbe disporre di un pannello da 6,06 pollici o 6,1 pollici, la variante “Plus” potrebbe avere uno schermo da 6,55 pollici (o 6,66″) e l'SS Ultra potrebbe disporre di un'unità da 6,8 o 6,81″.

I modelli più “economici” della serie potrebbero presentare una back cover in plastica, mentre l'S22 Ultra potrebbe avere un retro in vetro.

Samsung potrebbe reintrodurre il raffreddamento a camera di vapore per i nuovi terminali. Si ipotizza che i prossimi flagship della serie S dovrebbero arrivare con il supporto per la ricarica rapida da 65 W.

L'S22 Ultra potrebbe essere dotato di un sistema di fotocamere con cinque ottiche e main camera da 200 megapixel realizzata in collaborazione con il marchio.

Infine, secondo quanto riferito, la compagnia sudcoreana pare che stia testando un chip Exynos con GPU AMD. Probabilmente, la serie S22 potrebbe essere la prima gamma di prodotti a presentare il suddetto nuovo SoC. Per quanto riguarda il lancio, questo potrebbe avvenire nel mese di gennaio 2022.

Samsung

Smartphone