Samsung Galaxy S22+ è in offerta a meno di 680€ (RISPARMI 150€)

Vuoi cambiare il tuo vecchio telefono con l’ultimo flagship di Samsung a meno di 700 euro? Oggi puoi farlo grazie all’offerta pazza di Amazon sul Samsung Galaxy S22+, in offerta a soli 679,99€ anziché 829€. È uno di quei prezzi a cui difficilmente si può resistere, tenendo conto di quale smartphone si sta parlando. Come spesso succede per promozioni di questo tipo, la tempestività è tutto: nessuno ti garantisce che l’S22+ sia ancora in offerta a questo incredibile prezzo nelle prossime ore, quindi corri a metterlo in carrello prima che finisca la disponibilità.

Samsung Galaxy S22+, un vero flagship a meno di 680€

Per avere oggi un dispositivo al top, la spesa minima prevista si aggira intorno ai 1.000€. E con top intendiamo l’intero pacchetto composto da processore, fotocamera e software. Non tutti però si possono permettere un budget così alto, per questo motivo diventano fondamentali le offerte, quelle vere. Ecco, oggi è una di quelle rare giornate durante l’anno che puoi portarti a casa un flagship reale, in carne e ossa, pagandolo meno di 680€.

Samsung Galaxy S22+ è un cellulare perfetto se vuoi un display super luminoso, grazie ai suoi 1750 nit (400 in più rispetto al fratello minore Galaxy S22), in modo da goderti l’esperienza migliore possibile con i tuoi contenuti digitali preferiti. In più, con l’eccezionale novità Nightography, scatta al buio o in condizioni di scarsa luce meglio di tutti gli altri. L’ultimo flagship di Samsung ti consente inoltre di dimenticare il caricabatterie per tutto il giorno, grazie a una batteria iper ottimizzata.

Approfitta dello sconto di 150€ valido solo per la giornata di oggi sul Samsung Galaxy S22+ e portati a casa un vero flagship al prezzo di un medio gamma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.