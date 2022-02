Samsung Galaxy S22: conoscevate questa funzione segreta?

Che cos'è la funzione AI Stereo Depth Map di Samsung presente nella fotocamera del Galaxy S22? Scommettiamo che non ci avevate fatto ancora caso! Scopriamola insieme.

Samsung Galaxy S22: ecco a cosa serve AI Stereo Depth Map

AI Stereo Depth Map è una delle tante nuove funzionalità presenti nella fotocamera di Galaxy S22 quest'anno. Questa è una funzione che si basa su algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano l'output dell'immagine quando si fa click su una foto utilizzando uno dei tre device della line-up.

Come suggerisce il nome, l'intelligenza artificiale gioca un ruolo importante in questo senso. L'azienda utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per creare una sofisticata mappa di profondità della scena che vedrete sul vostro smartphone S22. La mappa di profondità viene utilizzata per calcolare con precisione la distanza tra i vari elementi nella cornice e la fotocamera dello smartphone. Questo viene fatto in modo da ottenere una corretta mappatura degli elementi più piccoli nel frame che generalmente vengono persi.

Ad esempio, quando si fa click sull'immagine di una persona, spesso troviamo che il viso è a fuoco ma alcune parti dei capelli sono sfocate o macchiate. Ciò è particolarmente vero quando ci sono elementi complessi sullo sfondo come oggetti in movimento o oggetti che hanno una combinazione di colori simile al soggetto. Ecco, questo è esattamente ciò che Samsung mira a risolvere con la funzione AI Stereo Depth Map. Questo è qualcosa che viene eseguito in background e non deve essere abilitato o attivato dall'utente.

Se amate fare ritratti, apprezzerete sicuramente questa funzione. Quando si scatta in modalità “Portrait“, la fotocamera applica una sfocatura dello sfondo artificiale o un bokeh per creare una separazione tra il soggetto e lo sfondo. Molte volte, la sfocatura non è molto precisa poiché le informazioni sulla profondità ottenute dal software non sono perfette. Di conseguenza, alcuni aspetti del soggetto come capelli, occhiali, parti di abbigliamento, ecc. tendono a sfumare con lo sfondo.

Samsung sta cercando di risolvere questo problema con AI Stereo Depth Map. Questa è una delle numerose nuove features della fotocamera che l'azienda ha introdotto con la nuova gamma di punta. Provatela non appena avrete il device! Siamo curiosi di sentire le vostre impressioni.

