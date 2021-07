Secondo quanto riferito, Samsung inizia a testare la tecnologia di ricarica rapida da 65 W per la serie Galaxy S22 per il prossimo anno.

Samsung testa la fast charge cablata da 65W per i futuri flagship

Nel campo della ricarica rapida per smartphone gli OEM cinesi e non solo, stanno facendo grandi passi avanti. Pensiamo a OPPO o a Xiaomi che hanno svelato le loro ricariche Super Flash da 125W proprio di recente.

Per non essere da meno, pare che anche il colosso tecnologico sudcoreano Samsung stia lavorando a una nuova tecnologia di ricarica rapida da 65 W per i suoi prossimi smartphone di punta. È stato anche riferito che fast charge cablata del costruttore sudcoreano potrebbe essere utilizzata per la prossima line-up di device premium, la serie Galaxy S22.

Secondo le ultime informazioni provenienti dal tipster Tron, il caricabatterie da 65 W è in fase di test per “Rainbow“, che è un nome in codice per uno dei prossimi smartphone della serie S22.

Hearing 65W in test phase for Rainbow RGB… — Tron ❂ #GalaxyUnpacked (@FrontTron) July 20, 2021

Gli smartphone premium dell'azienda attuali sono dotati di supporto per la ricarica rapida da 45 W, come il Samsung Galaxy Note10+. Tuttavia, la maggior parte dei prodotti del marchio sudcoreano dispone della sola fast charge cablata da 15 o (al massimo) 25W. Questo è un valore troppo basso per il principale produttore di smartphone al mondo, in quanto altre aziende offrono tecnologie ben più veloci.

Il caricabatterie da 65 W di Samsung è stato certificato dall'ente TÜV SÜD nel febbraio di quest'anno. Questo è lo stesso charger con numero di modello EP-TA865 che è stato certificato dalla certificazione NRRA della Corea del Sud nel settembre dello scorso anno.

Il processo di certificazione ha rivelato che l'accessorio avrà una velocità di uscita massima di 20 V/3,25 A e supporterà l'ultimo standard “USB-IF PD (Power Delivery)”, che include una specifica chiamata “Programmable Power Supply (PPS)”.

Al giorno d'oggi, i produttori di telefoni stanno rimuovendo il caricabatterie dalla confezione, costringendo gli utenti ad acquistarlo separatamente. Quindi, resta da vedere se Samsung includerà il caricatore da 65 W nella confezione quando lancerà i nuovi flagship. Staremo a vedere.

