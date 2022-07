Samsung Galaxy S22: arriva il nuovo colore "lavanda"

Stando a quanto riportato, il Samsung Galaxy S22 arriverà in una nuova elegantissima colorazione Lavander Purple. Tuttavia, oltre ad averlo scoperto da un leaks emerso online, non abbiamo dettagli di come questa apparirà dal vivo.

Facciamo un passo indietro: la serie Galaxy S22 sta vendendo moltissimo. È un successo planetario e, in particolar modo, il Galaxy S22 Ultra sembra essere diventato più appetibile che mai. È stato accolto benissimo da tutti, anche perché lui è l’erede spirituale dei compianti Galaxy Note. Tuttavia, adesso la domanda che tutti si pongono è: ha senso, a sei mesi di distanza dal debutto dei “vecchi” e a sei mesi di distanza dall’arrivo dei nuovi, comprare un S22? La risposta é: forse, al prezzo di listino, no… ma su Amazon a 728,00€ (nel taglio 8+128 GB) diventa davvero un prodotto interessante.

Samsung Galaxy S22: uno sguardo alla colorazione Purple Lavander

Unitamente a ciò, scopriamo che Samsung sta ampliando la sua line-up con una nuova colorazione davvero gradevole: Purple Lavander è in arrivo (un violetto lavanda, per intenderci) e sarà una scelta interessantissima per coloro che hanno messo gli occhi sui futuri flagship dell’OEM sudcoreano.

Già da diverse settimane avevamo appreso dell’arrivo di questa frizzante colorazione; a riportare la notizia ci ha pensato il noto leakster Ice Universe con un post su Twitter in cui ha parlato del device in arrivo.

It seems that the new color of Galaxy S22, lavender purple, is coming. pic.twitter.com/cCJWnAYEty — Ice universe (@UniverseIce) July 7, 2022

Come detto, non abbiamo molti dettagli sulla colorazione in arrivo. Non sappiamo nemmeno se si chiamerà “Lavander Purple”; inoltre, non è stata nemmeno menzionata la data di lancio ufficiale, anche se ipotizziamo un debutto immminente.

Questo violetto ricorda moltissimo gli S21 del 2021, molto belli e apprezzati dall’utenza; non di meno, è stato uno dei colori cardine dello scorso anno anche per la line-up iPhone 12/12 Mini. Si dice perfino che tornerà in voga con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, ma vi invitiamo a prendere questo rumor con “un pizzico di sale”.

