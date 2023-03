Samsung Galaxy S22: anche da Monclick è arrivata la primavera (-235€)

A distanza di dodici mesi il Samsung Galaxy S22 5G rimane un ottimo telefono, in particolare per comparto camere, display, esperienza d’uso al top con la One UI e la nuova politica di aggiornamenti che mette l’azienda coreana quasi alla pari con Apple. Su Monclick trovi in offerta il modello Phantom Black da 256GB a 694 euro, per effetto dello sconto di 235 euro rispetto al prezzo di listino di 929 euro. Una promo da prendere al volo, a maggior ragione oggi che puoi approfittare anche della consegna gratuita e del pagamento in tre rate senza interessi con Klarna o PayPal.

Samsung Galaxy S22 (256GB) in sconto del 25% su Monclick

Maneggevolezza e portabilità sono i principali punti di forza dell’ultimo top di gamma compatto di casa Samsung, quel Galaxy S22 ancora così attuale rispetto a una concorrenza che fatica a stare al passo con gli aggiornamenti. Il peso di appena 167 grammi e lo spessore di 7,6 mm lo proietta tra i primissimi flagship compatti per dimensioni. Ottimo anche il display, un Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, con refresh rate a 120Hz e risoluzione Full HD+. One UI a parte, di cui ormai tutti conoscono i suoi tantissimi pregi e i difetti (inesistenti), merita una menzione particolare il comparto camere in cui brilla la camera principale da 50MP con stabilizzazione ottica.

Dicevamo, infine, della politica di aggiornamenti: 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza, il meglio che si possa chiedere nel mondo Android.

Se per questa primavera vuoi regalarti un top di gamma al prezzo di un medio di gamma avanzato, approfitta dell’ultima offerta di Monclick sul Galaxy S22 in versione da 256GB, grazie alla quale puoi risparmiare 235 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. E se scegli di pagare con Klarna, sei anche libero di non pagare nulla per i primi 30 giorni per poi versare l’importo dell’ordine in un’unica soluzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.