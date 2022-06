Samsung Galaxy S22 a PREZZO MAI VISTO su Amazon

Samsung sconta il suo nuovo Galaxy S22 5G, in vendita su Amazon a 799€, con uno sconto del 9% e un risparmio di ben 80 euro rispetto al prezzo solito.

Oltre al consistente abbassamento di prezzo, con questa offerta Samsung regala anche un caricatore compatibile con la tecnologia Quick Charge, normalmente non incluso all’interno della confezione di vendita.

Disponibile in varie colorazioni, il piccolo della famiglia S22 è un dispositivo davvero interessante. Ha tutto quello che serve ad un top di gamma per essere definito tale, come un eccellente comparto foto/video, una qualità costruttiva impeccabile e una dotazione hardware perfetta per gli utenti più esigenti, garantendo prestazioni fantastiche.

Le dimensioni compatte e il peso contenuto, rendono Galaxy S22 perfetto per chi cerca un top di gamma con prestazioni eccellenti, ma preferisce un dispositivo meno impegnativo da utilizzare con una sola mano. S22 è il più compatto della nuova gamma Samsung, pur offrendo le medesime prestazioni del fratello maggiore S22+.

Oggi è possibile portarsi a casa l’ottimo Samsung Galaxy S22 in offerta su Amazon a 799€, con uno sconto di 80 euro rispetto al prezzo di listino e spedizione senza alcun costo aggiuntivo per i clienti abbonati al servizio Amazon Prime. La piattaforma offre anche la possibilità di pagare a rate, fino a 12 soluzioni mensili da soli 66 euro al mese.

