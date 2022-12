Samsung Galaxy S22 5G: sconto ASSURDO del 31% su Amazon, correte

Se state cercando uno smartphone potente, premium, compatto, con un bel design, con un comparto fotografico top… il tutto ad un prezzo contenuto, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo dell’ottimo Galaxy S22 5G di Samsung, un prodotto eccellente, dotato delle migliori tecnologie dell’azienda sudcoreana che, grazie agli sconti di Amazon, diventa un vero Best Buy. Da 879,00€ di listino infatti, si può portare a casa con soli 607,00€. Capite bene che il risparmio è incredibilmente elevato (pari al 31% sul prezzo ufficiale).

Inutile dirvi che i vantaggi di acquistare da Amazon sono innumerevoli: spese di spedizione gratuite, consegna veloce in pochissimi giorni (sarà a casa vostra entro Natale), possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, eventuale possibilità di reso gratuito fino al 31 gennaio 2023 e non solo. Come non citare la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Samsung Galaxy S22 5G: Best Buy su Amazon

Inutile girarci intorno; se volete uno smartphone Android compatto… la scelta è davvero ardua. Ci sono pochissimi modelli, ma sono tutti interessantissimi. Samsung Galaxy S22 5G è quello che convince per una serie di motivazioni. In primis, le fotocamere sono di punta e dotate di features meravigliose e poi c’è la One UI, la skin proprietaria della compagnia, basata su Android 13, che è una delle più complete al mondo.

La ricarica è rapida e l’autonomia è eccelsa; sotto la scocca batte un cuore Exynos 2200 con GPU di AMD, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile.

lo schermo poi è grande il giusto, si vede benissimo e il device risulta ergonomico e maneggevole. Questo gadget è davvero un Best Buy incredibile a soli 607,00€. Vi consigliamo di non farvelo sfuggire perché potrebbero finire le scorte da un momento all’altro; siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.