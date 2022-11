Samsung Galaxy S22 5G: il PREZZO tocca il FONDO (-32%)

Il momento perfetto per acquistare un bellissimo smartphone a un prezzo incredibilmente ribassato è proprio adesso. Ci sono pochissimi pezzi disponibili per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy S22 5G a soli 599 euro, anziché 879 euro.

Con questo sconto del 32% potrai risparmiare ben 280 euro. In questa versione, che mi sono sentito di segnalarti, avrai 128GB di memoria che non si esauriranno mai, e 8GB di RAM che spingeranno sull’acceleratore per garantirti ottime prestazioni. Inoltre in confezione, e al giorno d’oggi non è scontato, troverai anche un caricabatterie Samsung da 25W per una ricarica super rapida.

Non aspettare che sia troppo tardi perché può essere davvero una questione di attimi. Dirigiti adesso su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S22 5G a soli 599 euro. Se preferisci potrai anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Samsung Galaxy S22 5G: una bomba a un prezzo mai visto

Galaxy S22 si presenta con un display Dynamic AMOLED 2X che garantisce una resistenza estrema e una visibilità eccezionale anche all’aperto, con il sole che batte sullo schermo. Possiede una fotocamera da 50MP con un sistema innovativo che cattura la luce per avere più dettagli senza riflessi o abbagli. Inoltre campiona il movimento più velocemente per stabilizzare gli scatti e restituire un risultato professionale.

Pesa solo 167 g nonostante il suo grande schermo da 6,1 pollici. È resistente all’acqua con certificazione IP68, per cui potrai portarlo tranquillamente ovunque, anche al mare o in piscina, senza paura che si rovini. Monta una mega batteria in grado di durare per tutto il giorno e gode della tecnologia 5G per navigare su Internet in modo veloce.

Stai ancora leggendo? Non è più il momento di farlo perché il tempo stringe. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy S22 5G a soli 599 euro, anziché 879 euro.

