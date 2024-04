Samsung Galaxy S22 5G: bastano 409€ per farlo TUO

Uno dei device più venduti degli ultimi anni è sicuramente il Samsung Galaxy S22 5G; questo terminale costa pochissimo oggi su Amazon. Di fatto sarà vostro con soli 409,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Il modello in questione è quello in colorazione “Phantom Black”, con 128 GB di memoria interna (non espandibile).

Fra le altre cose, questa è l’iterazione italiana. Cosa aspettate a fare vostro questo gioiello? A questa cifra risulta essere un super best buy senza paragoni e senza rivali; c’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, e si può usufruire del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti. C’è, infine, la garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore.

Samsung Galaxy S22 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung è un best buy su tutta la linea; costa solo 409,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Il Samsung Galaxy S22 5G è un terminale potentissimo, dotato di un processore Exynos 2200, coadiuvato da un modem 5G e da una GPU di AMD; troviamo 128 GB di memoria interna (non espandibile), una batteria che permette al device di durare un giorno con una singola carica e un comparto fotografico composto da due lenti evolute che girano video in 4K e scattano fotografie in altissima risoluzione. A soli 4o9,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è da comprare immediatamente. A questa cifra è un super best buy.