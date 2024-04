Samsung Galaxy S22 5G: bastano 405€ per farlo TUO

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Samsung Galaxy S22 5G, il flagship entry level della line-up del 2022 del colosso sudcoreano, si trova in sconto al prezzo sensazionale di soli 405,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in questione è quello in colorazione “Phantom Black” con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (non espandibile). È in versione italiana e se lo prenderai dal noto portale di e-commerce americano potrai beneficiare di tantissimi vantaggi esclusivi; pensiamo al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto, alla consegna celere e immediata (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine) presso il tuo domicilio o un luogo da te designato e vi è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico. Corri a prenderlo, insomma. È piccolo e compatto, ma potentissimo, adatto a tutte le situazioni.

Samsung Galaxy S22 5G: ecco perché comprarlo

Questo smartphone di Samsung è un best buy su tutta la linea; ha un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con supporto all’HDR10, risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz al seguito. Troviamo una selfiecam di piccole dimensioni incastonata in un foro e le cornici sono sottili e contenute. Sulla back cover ci sono tre sensori di punta con quello principale da 50 megapixel con OIS che gira video in 4K HDR e scatta foto nitide per i social. Il processore interno è l’ottimo Samsung Exynos 2200 con GPU di AMD super performante, adatto ai giochi e anche alle app più impegnative. Come non citare la batteria capiente da 3700 mAh che si ricarica a 25W.

Acquista adesso Samsung Galaxy S22 5G da Amazon; con un prezzo di soli 405,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi lasciatelo sfuggire. Corri a prenderlo adesso. C’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio entro 24 o 48 ore.