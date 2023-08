Samsung Galaxy S22 5G: ammiraglia premium dal prezzo low-cost

Oggi vi parleremo di uno smartphone premium veramente eccezionale; si chiama Samsung Galaxy S22 5G ed è un’ammiraglia compatta dalle dimensioni tascabili ma dalle prestazioni ineccepibili ed elevatissime. Costa solo 538,95€ su Amazon, spese di spedizione incluse; ciò significa che ha il prezzo di un midrange ma in realtà è un device incredibile capace di compiere imprese mirabolanti.

Samsung Galaxy S22 5G: il miglior flagship che si possa comprare oggi su Amazon

È in grado di scattare fotografie assurde anche al buio, di realizzare splendidi ritratti di livello professionale, di girare video in altissima risoluzione con qualità cinematografica e ha un processore che spinge anche durante l’esecuzione dei giochi più impegnativi. Non di meno, la batteria assicura un’autonomia mostruosa con una giornata intera senza mai dover ricaricare il device; non pensateci troppo fate vostro questo gioiello al prezzo più basso di sempre. Lo schermo di questo device poi, è di soli 6,1 pollici ma è luminosissimo e risoluto, con un refresh rate di 120 Hz. Il processore interno è l’ottimo SoC Exynos 2200 con GPU di AMD coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Fate presto se siete interessati.

Acquistandolo da Amazon poi, riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; la consegna sarà celere e gratuita. Di fatto, le spese di spedizione sono sempre comprese nel prezzo ma dovete sbrigarvi; ci sono solo pochi pezzi disponibili oggi. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. A soli 538,95€ questo Samsung Galaxy S22 5G è il best buy del giorno su Amazon.

