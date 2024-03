Samsung Galaxy S22 5G: a questa cifra NON PUOI LASCIARTELO SFUGGIRE

Samsung Galaxy S22 5G è il miglior flagship che si possa comprare oggi su Amazon; è l’entry level della line-up del 2022 ma ancora oggi si difende bene rispetto ai competitor e poi, grazie alle offerte folli presenti sul sito di e-commerce più famoso al mondo, potrà essere vostro con soltanto 439,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto esagerato del 10% sul valore di listino. Correte a prenderlo adesso e non pensateci troppo; a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali. Sono tanti i motivi per cui conviene farlo vostro ora, anche perché dispone della consegna celere e immediata entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Samsung Galaxy S22 5G: l’ammiraglia da comprare adesso

Lo smartphone di Samsung, nella sua iterazione color “Phantom Black”, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage al seguito, costa POCHISSIMO: solo 439,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, ma è un best buy senza paragoni e senza rivali. Non lasciatevelo sfuggire prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. C’è la garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono e potrete anche effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto in caso di ripensamenti o di gravi problematiche.

Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici super risoluto con refresh rate da 120 Hz, c’è un potente processore Exynos sotto la scocca, coadiuvato da un modem 5G. La batteria promette un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e le fotocamere realizzano scatti e video sensazionali in ogni condizione di luce. Esteticamente è piccolo e compatto ma è anche potentissimo, allo stesso tempo. A soli 439,00€ è il best buy del giorno, non lasciatevelo sfuggire.