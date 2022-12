Samsung Galaxy S22 5G a meno di 600€ su Amazon: è il regalo di Natale PERFETTO

Se desiderate uno smartphone di fascia alta Android ma non sapete cosa scegliere, oggi avete l’imbarazzo della scelta. Su Amazon ci sono moltissimi dispositivi eccellenti, ma noi vogliamo porre l’attenzione sul Galaxy S22 5G di Samsung. Questo è un top di gamma compatto, con un display da 6,1 pollici AMOLED con refresh rate da 120 Hz, processore di punta, frame metallico e fotocamere eccellenti in grado di girare video in 4K.

Pensate che si trova in super sconto a soli 599,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto; è un prezzo eccellente per un gadget ancora fantastico. In confezione troverete anche il caricatore rapido da 25W per la ricarica alla corrente. Il risparmio è fantastico: si parla di un 32% in meno rispetto al costo di listino rispetto agli 879,00€ previsti dal costruttore.

Samsung Galaxy S22 5G: Best Buy a questo prezzo

Non giriamoci intorno: questo telefono è un vero e proprio gioiello. A soli 599,00€ infatti è un Best Buy. Vanta un processore Exynos 2200 con GPU di AMD; questo significa che sarà top sia per l’uso quotidiano che per le attività più spinte, ma anche per il gaming. Gli 8 GB di memoria RAM faranno girare il dispositivo sempre in maniera fluida e senza lag. Con 128 GB di memoria avrete poi tutto lo spazio necessario per archiviare file, foto, video e canzoni, oltre che per installare app.

Le fotocamere sono eccellenti e ce ne sono ben tre sul modulo posteriore, così da consentire a tutti i creativi di dar sfogo alla propria fantasia. Anche il software è eccezionale grazie alla nuova versione della One UI di Samsung che è colorata, smart, ricca di personalizzazioni e non solo.

A 599,00€ è il regalo perfetto da fare a Natale, ma fate presto; potrebbe andare a ruba in pochissime ore. Siate veloci.

