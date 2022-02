Samsung Galaxy S21+ vs S22+: quale conviene scegliere?

I nuovi Samsung Galaxy S22 sono stati ufficializzati pochi giorni fa. Tutti e tre gli smartphone di fascia alta offrono vari miglioramenti rispetto ai loro predecessori e saranno tra i migliori dispositivi di fascia alta rilasciati quest'anno. Ma se avete già l'S21+, dovresti passare all'S22+?

Samsung Galaxy S22: sfida fra i modelli intermedi

Anche se presentano un design simile, l'S22+ sembra più premium grazie al Gorilla Glass Victus+ sul retro. In confronto, S21+ utilizza un dorso in plastica. Il Victus+ copre anche la parte anteriore del nuovo modello, quindi proteggerà meglio lo schermo. Entrambi i terminali utilizzano corpi in metallo e hanno un grado di protezione IP68 per resistenza alla polvere e all'acqua. Usano anche un lettore di impronte digitali in-display a ultrasuoni.

S22+ ha un display da 6,6 pollici, leggermente più piccolo di quello dell'S21+. Le cornici sono più sottili e uniformi sul telefono più recente. Entrambi i dispositivi utilizzano pannelli Dynamic AMOLED 2X con risoluzione Full HD+, HDR10+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Tuttavia, S21+ arriva fino a 1.300 nits di luminosità di picco, mentre S22+ offre fino a 1.750 nits di luminosità di picco. Il nuovo telefono offre anche una migliore frequenza di aggiornamento variabile (10-120Hz) rispetto al Galaxy S21+ (48-120Hz).

Le fotocamere sono piuttosto importanti per quasi tutti i modelli della casa coreana e Samsung ha apportato numerosi miglioramenti su questo fronte. S21+ ha debuttato con una fotocamera principale da 12 MP con OIS, una lente ultrawide da 12 MP e una tele da 64 MP con zoom ibrido 3x. Il suo erede, il Galaxy S22+, è dotato di un sensore da 50 MP (1/1,57 pollici) più grande e con una risoluzione più elevata, completo di autofocus a doppio pixel e OIS. Questo si traduce in immagini e video migliori in tutte le condizioni.

Viene utilizzato anche un teleobiettivo da 10 MP con obiettivo con zoom ottico 3x e OIS, il che significa che il Galaxy S22+ dovrebbe offrire una migliore qualità dell'immagine e del video quando si ingrandiscono le foto. Potrebbe non esserci alcuna differenza nelle foto e nei selfie ultrawide ci sono le stesse lenti dello scorso anno.

Il Galaxy S22+ utilizza un nuovo processore a 4 nm (Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1, a seconda della regione. Dovrebbe offrire un'elaborazione più veloce, giochi più veloci e fluidi e una migliore efficienza energetica rispetto al chipset 5 nm del Galaxy S21+ (Exynos 2100 o Snapdragon 888). Hanno 8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di memoria interna, ma perdono uno slot per schede microSD per l'espansione della memoria.

Il Galaxy S21+ è stato fornito con One UI 3.1 basato su Android 11 pronto all'uso ed è idoneo a ricevere aggiornamenti fino ad Android 15.

Il Galaxy S22+ esegue One UI 4.1 basato su Android 12 pronto all'uso e riceverà quattro update del sistema operativo.

Entrambi gli smartphone hanno connettività 5G (mmWave e sub-6GHz) e LTE, GPS, Wi-Fi 6, NFC, Samsung Pay e una porta USB 3.2 Type-C.

Il flagship del 2022è alimentato da una batteria da 4.500 mAh, un calo notevole rispetto alla cella da 4.800 mAh del Galaxy S21+. Nonostante i miglioramenti dell'efficienza energetica attraverso il processore, il S22+ potrebbe non avere l'autonomia del predecessore. D'altro canto, offre velocità di ricarica molto più elevate (45 W), che dovrebbero annullare l'ansia della batteria.

Quindi, dovresti passare al Galaxy S22+?

Il Galaxy S22+ offre un design più compatto, una struttura più premium, prestazioni più veloci, fotocamere migliori, software più recente, supporto per aggiornamenti software più lungo e ricarica più rapida. Diciamo che i motivi per fare l'upgrade sono tutti sotto la scocca: voi che ne pensate?

Intanto vi segnaliamo che il device è in preordine su Amazon a 1079,00€.

