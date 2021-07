Samsung Galaxy S21 Ultra è il device della settimana. Sono tanti i motivi per cui sceglierlo, soprattutto perché lui – per certi versi – sostituisce anche il Galaxy Note del 2021 che, purtroppo, non verrà svelato. Come molti di voi sapranno, l'OEM sudcoreano ha scelto di sospendere temporaneamente la realizzazione della serie Note per dedicarsi ai foldable. Ecco perché, a maggior ragione, il modello Ultra della gamma 2021 è il telefono più completo ad oggi presente sul mercato.

Samsung Galaxy S21 Ultra: è lo smartphone più completo

Le specifiche tecniche di questo gioiellino le conosciamo tutti, ma facciamo lo stesso un piccolo “remind me”. In primo luogo troviamo Android 11 sotto la scocca personalizzato con la One UI 3.1. il prodotto verrà aggiornato ad Android 12 nei mesi a venire. Le sue dimensioni sono di 165,1 x 75,6 mm e lo spessore è di 8,9mm. Sebbene il suo peso sia di 227 grammi, il device risulta essere molto leggero, merito anche di un eccellente distribuzione dei componenti sotto la scocca.

Il pannello è da 6,8 pollici con risoluzione di 3200×1440 pixel, 515 PPI, Dynamic AMOLED e refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca invece, (da noi) batte un cuore pulsante Exynos 2100 costruito secondo un nodo a 5 nm. La RAM è di 16 GB e lo storage è di 512 GB, non espandibili.

Ciò che ci piace è il comparto fotografico: il software dell'azienda è completissimo, ricco di features smart che faranno felici i più creativi, ma tecnicamente ammettiamo che la società ha fatto un impeccabile lavoro: 108+10+10+12 Mpx con apertura (sulla principale) di f1.8. La stabilizzazione ed è presente il Dual Shot, il Geo Tagging, l'autofocus e il Touch Focus (utilissimo!), riconosce i volti durante lo scatto e i video e la selfiecam garantisce autoscatti e videocall in alta qualità grazie al sensore da 40 Mpx con apertura f2.2.

Non manca la possibilità di girare clip fino in 8K a 30 fps o in super slow-motion a 960 fps. Connettività completa con supporto al WiFi6, al modem 5G di ultima generazione e al BT in versione 5.1. L'autonomia ci ha convinto ma non ci ha stupito in modo eccezionale. Il motivo per cui lo amiamo però, è per via del supporto alla S Pen (acquistabile separatamente). Si tratta del primo telefono “non Note” a disporre di una simile feature: che dire? La produttività sale alle stelle con questa stilo capacitiva e, per chi cerca un device con una penna simile, questa è l'unica soluzione interessante presente sul mercato, a meno che non si decida di andare su un Galaxy Note20 o Note20 Ultra del 2020.

Quanto costa Galaxy S21 Ultra? 1054€ su Amazon. La S Pen invece, 40,30€. Infine, la cover per lo smartphone che funge anche da custodia per la stilo capacitiva la si porta a casa con 19,99€. Attenzione: quest'ultima è realizzata da Spigen (noto brand online che realizza ottimi accessori aftermarket per device).

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: tutti i prezzi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Samsung

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Smartphone