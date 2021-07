Ieri, Samsung ha rilasciato silenziosamente la nuova colorazione “Blue Navy” per il suo flagship Galaxy S21 Ultra. Questo smartphone è attualmente disponibile sul sito di e-commerce Best Buy negli USA. Tuttavia, tale colorazione non è disponibile per la vendita sul sito Web ufficiale dell'azienda. Secondo i rapporti, la versione blu navy del Galaxy S21 Ultra sarà esclusiva di Best Buy per gli Stati Uniti.

Samsung Galaxy S32 Ultra: ecco la nuova tinta per il mercato USA

Il super flagship dell'OEM sudcoreano offre diverse combinazioni di colori all'interno dei diversi mercati internazionali. Attualmente ci sono tre colorazioni in giro per il mondo: Black, Illusion Silver e Illusion Metal Grey. Tuttavia, in Cina e da noi in Europa, ci sono due opzioni di colore tra cui scegliere. In termini di specifiche, fatta eccezione per la combinazione di colori, il Blue Navy non è diverso dalle altre versioni commercializzate in precedenza. Non sappiamo se questo telefono arriverà anche da noi.

Le configurazioni del Samsung Galaxy S21 Ultra sono di altissimo livello. Il flagship utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 888 o un Exynos 2100, adotta uno schermo AMOLED 2K+ da 6,8 pollici, batteria di grande capacità da 5000 mAh, fotocamera principale da 108 MP, fotocamera frontale da 40 MP e così via.

Facciamo insieme un “recap” delle informazioni riguardanti la scheda tecnica completa di questo smartphone:

Display AMOLED dinamico Quad HD+ Infinity-O-Edge da 6,8 pollici (3200 x 1440 pixel), 515 PPI, frequenza di aggiornamento adattiva 120Hz (10~120Hz), luminosità fino a 1500 nit, protezione Gorilla Glass Victus;

Octa-Core Qualcomm Snapdragon 888 5nm Mobile Platform / Processore Octa-Core Samsung Exynos 2100;

RAM LPDDR5 da 12 GB/16 GB con spazio di archiviazione da 128 GB/256 GB/512 GB;

Android 11 con un'interfaccia utente One UI 3.1;

Fotocamera posteriore da 108 MP con sensore ISOCELL HM3, flash LED, OIS, apertura f/1.8, sensore ultragrandangolare da 12 MP a 120° con apertura f/2.2, teleobiettivo da 10 MP per zoom 3x, OIS, obiettivo periscopio da 10 MP per zoom 10x, zoom spaziale 100x, Sensore di messa a fuoco automatica laser, 4K 60 fps, 8K 30 fps;

Fotocamera frontale da 40 MP con apertura f/2.2;

Resistente all'acqua (IP68);

Dimensioni: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm;

Peso: 228 g;

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, UWB, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W, ricarica wireless Qi da 15 W.

