Galaxy S21 Ultra 5G: il device Samsung al fianco di Discovery

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è stato utilizzato da Discovery per girare un documentario con foto e video sull'habitat naturale delle tigri. L'incredibile fotocamera dello smartphone top di gamma di Samsung, è stato scelto per dare la possibilità di registrare foto e video di altissima qualità grazie al suo incredibile sistema fotografico.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G al fianco di Discovery

Vikram Singh, un pluri premiato registra, e Yashas Narayan, un fotografo naturalista, hanno preso in mano l'ultimo smartphone di fascia premium del colosso sudcoreano per dimostrare le incredibili capacità della fotocamera di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Come ben sappiamo lo smartphone dispone di sensori con zoom 3x e 10x, ideali per scattare immagini di alta qualità anche alla lunga distanza. Inoltre, sfruttando lo zoom digitale 100x, il fotografo è riuscito a scattare fotografie a distanza ancora più elevata, senza perdere qualità – in questo caso la funzione Zoom Lock è un ottimo alleato per scattare fotografie a fuoco.

Il registra, invece, ha sfruttato la funzionalità 8K Video Snap, per registrare video a risoluzione 8K scattando foto ad altissima risoluzione. Tutte queste funzionalità, sommate anche alla Pro Mode dell'applicazione Fotocamera della One UI, hanno permesse di realizzare un documentario di incredibile bellezza.

Se volete potete ammirare le tigri nel loro habitat naturale tramite il video sottostante.

