Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: a meno di 780€ ha ancora senso OGGI?

Il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è stato lanciato all’inizio del 2021 come il modello di punta della serie top del marchio sudcoreano. Con un potente hardware, un display impressionante e una serie di caratteristiche incredibili, questo device si è posizionato subito come un cameraphone di alto profilo in grado di ottenere elogi dalla critica e dall’utenza. Ma oggi, nel 2023, a distanza di due anni dal debutto, ha ancora senso? Alla cifra di soli 779,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, è ancora una valida opzione? Scopriamo insieme.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: l’ammiraglia che devi comprare oggi

Il Galaxy S21 Ultra 5G è dotato di un potente processore Exynos 2100, accompagnato da 12 GB o 16 GB di RAM. Questa combinazione offre prestazioni di alto livello, con una risposta rapida alle applicazioni, un multitasking fluido e la capacità di gestire facilmente attività complesse come il gaming intensivo o la modifica di video ad alta risoluzione. Anche se è uscito nel 2021, il processore e la RAM del telefono in questione sono ancora molto competitivi rispetto ai modelli di fascia alta attuali.

Uno dei punti di forza è il suo spettacolare display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+. Questo pannello offre colori vivaci, neri profondi e una qualità dell’immagine eccezionale. Inoltre, supporta un refresh rate di 120 Hz, che rende l’esperienza di utilizzo ancora più fluida.

Per quanto riguarda la fotocamera, il S21 Ultra 5G vanta un sistema di fotocamere versatili, tra cui un sensore principale da 108 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e due teleobiettivi da 10 e 12 megapixel. Troviamo poi il supporto per la S Pen (venduta separatamente), che consente di prendere appunti o disegnare direttamente sullo schermo. Inoltre, il dispositivo offre resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68, ricarica wireless e supporto per la ricarica inversa. Non manca il modem 5G per la connettività di ultima generazione. A soli 779,00€ è ancora oggi una validissima soluzione per tutti coloro che devono farne un utilizzo business o per chi lavora con i social.

