Samsung Galaxy S21, top di gamma a 360° in offerta FOLLE (-27%)

Inutile girarci attorno: Samsung Galaxy S21 in offerta su Amazon a 641€ è un’occasione irripetibile che dovrebbe farti precipitare subito a cliccare il tasto “Acquista ora” di Amazon. Infatti, con uno sconto del 27% sul prezzo di listino, quest’oggi la fortuna ti sorride dandoti l’opportunità di mettere le mani su un device di fascia premium a 360°.

A questo prezzo ricevi a casa un device caratterizzato da un design unico e inimitabile con materiali nobili e una maniacale attenzione ai dettagli, il tutto impreziosito da un hardware di livello elevatissimo e un sistema operativo sempre snello e pronto a rispondere ai tuoi comandi.

Samsung Galaxy S21 crolla di prezzo su Amazon in una nuova offerta con il 27% di sconto

Frontalmente il device di Samsung monta un incredibile display Dynamic AMOLED 2X da 6.2 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e una buona luminosità massima, mentre sotto la scocca trova posto un potente processore octa core accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno per darti modo di installare e utilizzare ogni applicazione Android, anche la più pesante, senza alcun tipo di complicazioni.

Molto buono, inoltre, il comparto fotografico triplo costituito da un sensore principale da 64 MP con supporto IA (Intelligenza Artificiale) in grado di migliorare la qualità e la risoluzione delle foto e dei video registrati per assicurarti sempre un risultato soddisfacente.

Se sei alla ricerca di un vero top di gamma in tutto e per tutto e ti stai guardando attorno per trovare un’offerta incredibile, metti subito nel carrello Samsung Galaxy S21 fintanto che è in sconto del 27% su Amazon. Sin dalla prima accensione capirai il motivo per cui è considerato da tutti come uno dei migliori smartphone di fascia alta mai realizzati da Samsung, quest’oggi tuo a un prezzo a cui normalmente è possibile acquistare solo device di fascia media.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.