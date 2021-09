Samsung Galaxy S21 FE sarà dotato di un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni ma in compenso non avrà lo slot per schede MicroSD.

Samsung Galaxy S21 FE: non ci sarà lo slot microSD

Il Galaxy S21 FE dovrebbe essere lanciato la prossima settimana, precisamente l'8 settembre, stando a quanto rivelato dagli utlimi rumor in rete.

In precedenza abbiamo già appreso tutto su questo telefono tramite fughe di notizie e dai diversi portali per le certificazioni online. Ora, il manuale dell'utente del dispositivo appena trapelato da SamMobile conferma parte di quelle perdite emerse in passato.

Secondo la documentazione, il telefono sfoggerà una tripla fotocamera e una snapper frontale incastonata in un foro al centro del pannello. Anche se il sito non entra nei dettagli, sappiamo che lo smartphone avrà tre lenti così ripartite: 12MP (wide) + 12MP (ultra-wide) + 8MP (teleobiettivo) e una selfie camera da 32MP.

Inoltre, il manuale afferma che il device arriverà con un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni come i normali modelli Galaxy S21 e mancherà di uno slot per le schede MicroSD. Per chi non lo sapesse, il Galaxy S2o FE dell'anno scorso ha un sensore ottico per le impronte digitali e, al contrario della nuova versione, presentava uno slot per l'espansione della memoria.

Altre caratteristiche confermate dalla documentazione includono la classificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua, il supporto al Dolby Atmos, a Wireless DeX, a Samsung Pay. Non mancherà la ricarica wireless e la reverse wireless charging.

Come da rapporti precedenti, il futuro dispositivo flagship killer sarà alimentato sia dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 che dal processore Exynos 2100 a seconda delle regioni in cui verrà venduto. Avrà funzionalità come i banchi RAM da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, display da 6,4 pollici FHD+ SuperAMOLED a 120 Hz e molto altro ancora. La batteria sarà da 4.500 mAh. Presenterà la One UI 3.x basata su Android 11.

Ultimo ma non meno importante, il Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile in quattro colorazioni e verrà spedito senza caricabatterie.

