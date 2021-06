Stando a quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, pare che il Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile anche in una variante con 8GB di RAM sotto la scocca.

Samsung: cosa sappiamo del Galaxy S21 FE?

Il Galaxy S21 FE sarà presentato presto insieme a due smartphone pieghevoli: il Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3. Lo smartphone sarà una versione “lite” del Galaxy S21. Il design e alcune specifiche del Galaxy S21 FE erano trapelati in precedenza e ora è stato rivelato che il dispositivo verrà lanciato in due varianti, differenti per il quantitativo di RAM a bordo.

Un nuovo elenco individuato nel database di Geekbench rivela che il telefono sarà disponibile anche in una variante con 8 GB di RAM. In precedenza, sono state individuate solo varianti da 6 GB di RAM del prossimo device in arrivo. Il nuovo elenco riconferma inoltre che il terminale sarà caratterizzato dal processore Snapdragon 888 (nome in codice Lahaina) e che verrà lanciato con Android 11 a bordo (molto probabilmente con One UI 3.1). Il Galaxy S21 FE ha ottenuto 592 punti nel test CPU single-core di Geekbench 5.4.1 e 2.610 punti nel test CPU multi-core.

Specifiche tecniche (RUMOR)

Seguendo le perdite precedenti, il Galaxy S21 FE potrebbe sfoggiare un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 ​​pollici con risoluzione Full HD+, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un lettore di impronte digitali in-display.

Potrebbe avere una fotocamera selfie da 32 MP nella parte anteriore e una configurazione a tripla lente nella parte posteriore. La configurazione posteriore potrebbe includere un sensore primario da 12 MP, una ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP/12 MP. Potrebbe anche essere dotato di speaker stereo e di un grado di protezione IP67 per la resistenza alla polvere e all'acqua.

Il terminale potrebbe essere dotato di 5G, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC e di una porta USB di tipo C in termini di connettività. È stato rivelato poche settimane fa che una batteria da 4.500 mAh potrebbe alimentare il prossimo smartphone. Potrebbe essere lanciato a un prezzo inferiore (parliamo di 620 – 720 dollari) rispetto al Galaxy S20 FE 5G.

