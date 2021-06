Il prezzo di vendita del futuro flagship entry level Samsung Galaxy S21 FE emerge in rete a poche settimane dal debutto ufficiale.

Samsung Galaxy S21 FE: il suo costo è stato trapelato

Samsung ha presentato il top di gamma “low cost” l'anno scorso con il moniker Galaxy S20 FE e ora il colosso sudcoreano pare che si stia preparando per lanciare una variante “più economica” del telefono di punta Samsung Galaxy S21, soprannominato Galaxy S21 FE.

Il terminale è stato trapelato diverse volte in passato e ora il suo costo al dettaglio è emerso online. È stato riferito che il telefono disporrà di un prezzo compreso tra 625 e 719 dollari.

Ciò significa che il Galaxy S21 FE sarà un prodotto un po' più costoso del suo predecessore, ma sarà l'offerta più economica del marchio per la nuova serie di flagship 2021. Il telefono presenterà lo stesso design degli altri smartphone della gamma.

Il terminale dovrebbe essere dotato di un display FHD+ S-AMOLED da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Avrà una fotocamera frontale da 32 megapixel e la configurazione fotografica posteriore include una main camera da 12 megapixel assistita da OIS, un obiettivo ultra-wide da 12 megapixel e un tele da 12 o 8 megapixel.

Sotto, il telefono sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 e includerà fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il dispositivo ospiterà una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 25 W. Dovrebbe inoltre supportare la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.

Una recente fuga di notizie pubblicata da Even Blass rivela che il Galaxy S21 FE sarà reso disponibile in almeno quattro opzioni di colore: nero, bianco, Oliver Green e viola. Il telefono dovrebbe essere lanciato in occasione di un evento che si terrà ad agosto insieme al Galaxy Z Fold3 e al Galaxy Z Flip3.

