L'attesissimo Samsung Galaxy S21 FE potrebbe appena essere stato anticipato su Instagram dallo stesso colosso sud coreano. Con estrema non calanche, e giocando con gli utenti, quello mostrato sembra proprio l'ambito top di gamma economico.

Samsung Galaxy S21 FE anticipato su Instagram?

Sicuramente, il post appena pubblicato tutto è fuorché un errore. Quello che più attrae l'attenzione è che il device protagonista dello scatto potrebbe, a un primo sguardo, sembrare l'edizione standard degli attuali top di gamma Samsung.

Tuttavia, basta un'occhiata un minimo più attenta per accorgersi che il comparto fotografico di Galaxy S21 5G ha una finitura ben diversa. Non ci sono modelli come quello mostrato in foto. Di contro, questo device sembra proprio essere identico al Galaxy S21 FE trapelato nelle recenti indiscrezioni.

Sebbene, stando ai leak, l'evento dell'11 agosto non dovrebbe avere – fra i suoi protagonisti – anche l'atteso smartphone, il post su Instagram sembra ribaltare la situazione. Soprattutto, a far tornare le speranze è anche il testo che accompagna l'immagina. Tradotto, significa: “cosa c'è nello zaino per il rientro a scuola?…”. Dunque, di qualsiasi device si tratti, sarà senz'altro reso noto prima del rientro a scuola.

Che sia arrivato finalmente il momento di conoscere il largamente anticipato Samsung Galaxy S21 FE? Sembra un'ipotesi decisamente plausibile.

