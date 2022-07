Samsung Galaxy S21 FE: sconto FOLLE su Amazon (solo 429€)

Incredibile prezzo per il nuovo Samsung Galaxy S21 FE 5G: Il telefono si trova oggi sconto su Amazon a 506,28€ e già questo potrebbe sembrare un buon prezzo. In realtà, se siete attenti, noterete che c’è una piccola dicitura verde che reca scritto “risparmia 77,27 € al check out“. Questa frase significa che al prezzo di 506,28 € dovrete togliere altri 77,27 €.

In definitiva, questo smartphone me lo portate a casa 429,01€, con spedizione gratuita e consegna celere in pochissimi giorni. Ricordatevi però di spuntare la dicitura prima del pagamento. Mi raccomando, tenete la mente perché questo può fare completamente la differenza perché a questa cifra diventa Best Buy assoluto da comprare oggi. Pensate che alla stessa fascia di prezzo si trova il modello Galaxy S20 FE del 2020.

Samsung Galaxt S21 FE 5G: imperdibile a questo prezzo

Il telefono in questione è un flagship in tutto e per tutto. Vanta un potente processore qualcomm Snapdragon 888 e dispone perfino del modem 5G per la connettività di nuova generazione. Lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel e refresh rate da 90 Hz.

Anteriormente c’è la selfiecam molto potente che vi permetterà di realizzare autoscatti bellissimi, nonché di fare videocall in altissima risoluzione. Le ottiche comunque, sono tutte supportate dall’intelligenza artificiale così che mi possano permettere di catturare al meglio tutti i momenti più importanti della vostra vita. A proposito, sulla back cover troverete tre sensori con flash LED. Il software poi è fluidissimo ed è dotato di funzionalità all’avanguardia degne delle migliori ammiraglie del 2022.

L’autonomia è davvero buona, il design e accattivante e le fotocamere sono di punta: cosa volere di più da questo device? Onestamente, vi invito a non lasciarvi sfuggire questa offerta. Ma state attenti perché l’unica colorazione in sconto è quella bianca. Le altre hanno un prezzo molto più elevato. A 429,01€ è un’offerta unica e ci sono le spese di spedizione gratuite.

