Samsung Galaxy S21 FE può battere S21 Ultra?

Dopo il Galaxy Unpacked al CES, il Galaxy S21 FE è diventato il modello più conveniente dell'intera line-up S21. All'altra estremità della gamma, S21 Ultra rimane il dispositivo più costoso della gamma, grazie a una combinazione di tecnologie avanzate e funzionalità esclusive. Quindi, come si può confrontare il conveniente nuovo flagship killer con il più grande telefono cellulare del marchio senza compromessi? Diamo un'occhiata.

Samsung Galaxy S21 FE vs S21 Ultra: sfida impari?

Ovviamente, il Galaxy S21 FE ha un display più piccolo da 6,4 pollici, mentre S21 Ultra è dotato di un pannello da 6,8 pollici. Ancora più importante, il nuovo arrivato ha una risoluzione inferiore di 2340 x 1080 pixel e il pannello non ha un digitalizzatore integrato per la S Pen. In effetti, l'Ultra rimane l'unico telefono della serie S ad offrire il supporto della S Pen, almeno fino a quando il device S22 Ultra non diventerà ufficiale.

Il pannello AMOLED dell'Ultra può superare un livello di luminosità di picco più elevato di 1.500 nits, rispetto ai 1.200 nits del modello FE. Quindi, il vecchio pannello ha un display superiore, ma il nuovo Dynamic AMOLED 2X del Galaxy S21 FE può sicuramente reggere il confronto, soprattutto al suo prezzo più basso.

Per quanto riguarda le fotocamere, il S21 FE è simile al modello base Galaxy S21, a parte il fatto che ha un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e sensori selfie da 32 MP ad alta risoluzione. Quindi, come regge questo contro la variante di livello superiore? Non può, ecco tutto. inutile dire che il Galaxy S21 Ultra è un telefono con lenti e sensori di gran lunga superiori rispetto a quelle dell'S21 FE, poiché vanta quattro snapper principali, uno zoom ottico 10x e una selfiecam da 40 MP con PDAF.

Il Galaxy S21 Ultra è, senza dubbio, migliore praticamente in ogni categoria, a parte il fatto che viene fornito con Android 11 invece di Android 12 e One UI 4.0.

Per fortuna, i clienti del Galaxy S21 Ultra possono ottenere la One UI 4.0, ma per quanto riguarda il futuro, S21 FE dovrebbe beneficiare di un aggiornamento extra del sistema operativo Android tra circa tre anni.

Quale consigliamo?

Firmware a parte, S21 Ultra ha una batteria più grande, fotocamere più potenti, un display più grande, più luminoso e ad alta risoluzione con supporto S Pen, UWB, una qualità costruttiva superiore e altro ancora.

Di contro, il Galaxy S21 FE offre livelli di prestazioni simili perché utilizza lo stesso chipset Exynos 2100 / Snapdragon 888. Nonostante ciò, il modello Fan Edition costa quasi la metà del prezzo del Galaxy S21 Ultra, e il motivo per cui dovreste sceglierlo è questo.

Il modello Ultra è un telefono senza compromessi, mentre il Galaxy S21 FE (su Amazon sta a 769€ e arriverà mercoledì) si basa sul principio opposto.

Perché confrontarli dunque? Easy: rappresentano due antipodi della serie S21; da una parte un top di gamma con poche rinunce ma dal prezzo vantaggioso, dall'altra invece, il cameraphone del momento con features S Pen esclusive.

Fateci sapere quale sarà la vostra scelta.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S21 Ultra 5G : tutti i prezzi

La miglior offerta per Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è quella di Amazon: il prezzo, al momento quello più interessante tra tutte le opzioni disponibili, equivale a 25,9€.

Ordinate in questa tabella, ecco tutte le offerte possibili.