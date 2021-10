Samsung Galaxy S21 FE spunta online, di nuovo

Proprio quando pensavamo che il Samsung Galaxy S21 FE fosse stato cancellato, la pagina di supporto dello smartphone è tornata online. Il flagship killer, device di cui si sa tutto ma che non ne vuole sapere di uscire allo scoperto, era stato precedentemente lanciato nel gennaio 2022. Nonostante le voci sulla morte del suddetto terminale che hanno fatto il giro online, il telefono è apparso sul sito Web di certificazione FCC. Il sito quindi ha smentito tutte le speculazioni sulla cancellazione del Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE: il debutto è imminente?

Ad agosto, la società tecnologica sudcoreana ha presentato i suoi telefoni pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. Successivamente, il Galaxy S21 FE è diventato lo smartphone Samsung più chiacchierato. Prendendo in esame l'account Instagram ufficiale, notiamo che all'inizio di quest'anno l'OEM sudcoreano aveva condiviso accidentalmente un post che mostrava il Galaxy S21 FE, come riportato da 9To5Google. A parte questo, la pagina di supporto del Galaxy S21 FE è stata pubblicata, suggerendo ulteriormente un debutto imminente dell'ammiraglia in questione. Purtroppo,tutte queste prove sono state rimosse prima della presunta data di lancio.

Con Samsung che tentava di eliminare le prove dell'esistenza dell'S21 FE, il rumor ha iniziato a sfornare speculazioni sulla sua cancellazione. Si diceva che la compagnia avesse deciso di abbandonare lo smartphone a causa della domanda alle stelle per i suoi smartphone pieghevoli. Tuttavia, sembra che la società potrebbe abbia cambiato nuovamente idea.

C'è da dire che la pagina di supporto non divulga alcuna informazione sul prossimo smartphone, a parte il suo numero di modello, che è SM-G990B. Non è ancora chiaro se ciò implichi che Samsung si stia preparando a lanciare presto il Galaxy S21 FE. Tuttavia, la pagina di supporto che torna attiva suggerisce che il flagship potrebbe diventare ufficiale presto.

Vi invitiamo a prendere con uun “pizzico di sale” le suddette indiscrezioni.

Come accennato, il Galaxy S21 FE è in circolazione da molto tempo. Rapporti precedentemente emersi suggeriscono che il prossimo telefono trarrà ispirazione dagli smartphone S21 e S21+ per il suo design. È probabile che sfoggi uno schermo piatto con un foro che ospita una selfiecam.