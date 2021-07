Secondo quanto si apprende dagli ultimi rumors emersi in queste ore sul web, sembra che il nuovo flagship entry-level di Samsung, il Galaxy S21 FE non sarà svelato nel corso dell'evento “Galaxy Unpacked” dell'11 agosto.

Samsung Galaxy S21 FE: perché è in ritardo?

All'inizio di questo mese, è emersa sul web la scheda tecnica completa del Samsung Galaxy S21 FE. Successivamente, sono trapelate le varianti di colore del telefono con i primi rendering del dispositivo.

Di conseguenza, si vociferava che il prodotto sarebbe stato lanciato prima del previsto e che avrebbe debuttato durante l'evento Unpacked dell'11 agosto. Ora, una nuova indiscrezione suggerisce che il telefono non sarà svelato a breve.

Secondo Lets Go Digital, il Galaxy S21 FE non arriverà all'evento Unpacked programmato per l'11 agosto. La pubblicazione afferma di aver visto documenti ufficiali di Samsung e, tra i tanti dispositivi lanciati, l'S21 FE non è presente in quella lista.

Anche se non sarà il prossimo mese, sappiamo che il device dovrebbe comunque debuttare entro la fine dell'anno. In precedenza, si diceva che il motivo principale del ritardo fosse da attribuire alla carenza di chip, ma in seguito questo è stato negato dalla compagnia stessa. Ora, nuovamente, emergono nuove notizie che ci rattristano: la presentazione potrebbe avvenire addirittura ad ottobre prossimo.

Tuttavia, i fan del brand sudcoreano non devono preoccuparsi poiché l'OEM ha sacco di nuovi prodotti previsti per il lancio durante l'evento dell'11 agosto. I telefoni che dovrebbero essere svelati sono:

il Galaxy Z Fold 3;

il Galaxy Z Flip 3;

le Galaxy Buds;

gli orologi della serie Watch 4.

Specifiche tecniche del Galaxy S21 FE

Si dice che il flagship sarà dotato di un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+. Sarà un pannello a schermo piatto ad alta frequenza di aggiornamento di 120Hz con una frequenza di campionamento più elevata.

Dovrebbe essere dotato di una tripla lente sul posteriore, con tre ottiche così ripartite: 12+12+8 MPX. Anteriormente, dovrebbe esserci la solita selfiecam da 32 Mega.

Sotto il cofano, lo smartphone dovrebbe essere alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Ci sarà una batteria da 4.370 mAh con supporto per la fast charge cablata.

